Δεν είχε σκορ και νικητή το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι δύο Δικέφαλοι αλληλοεξουδετερώθηκαν σε ένα παιχνίδι για… γερά νεύρα, με δυνατές μονομαχίες, αρκετά φάουλ και πολλές διακοπές.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες να κλέψουν το τρίποντο, με την Ένωση να έχει δύο δοκάρια (ένα σε κάθε ημίχρονο) και τον ΠΑΟΚ καλές στιγμές, με κορυφαία μια κεφαλιά του Καμαρά στο 87′ κι ένα χαμένο του Γιακουμάκη στο 12’ – πέναλτι που απέκρουσε ο Θωμάς Στρακόσια.

Τραυματίες αποχώρησαν οι Μεϊτέ και Μουκουντί, με τον στόπερ της ΑΕΚ να έχει ενοχλήσεις στον θώρακα, μετά από πτώση και να αποχωρεί με μάσκα οξυγόνου. Όπως φαίνεται, όμως, είναι καλά.

Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 49 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 47 και τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με 46 και παιχνίδι λιγότερο.

Το παιχνίδι

Ο Δικέφαλος του Βορρά ξεκίνησε καλύτερα, με ωραίους συνδυασμούς, αλλά δεν έβρισκε την τελική. Η μεγαλύτερη ευκαιρία, όμως, χάθηκε στο 12′! Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε πέναλτι, που κέρδισε ο Ζαφείρης από τον Μουκουντί, όμως ο Στρακόσα βρήκε τη σωστή γωνία και έδιωξε τον κίνδυνο.

Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο 40′. Ο Κοϊτά σούταρε έξω από την περιοχή με δύναμη και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και βγήκε άουτ!

Στο 45′, η Ένωση άγγιξε ξανά το γκολ, με τον Μαρίν να βγαίνει στην κόντρα και να εκτελεί από τα όρια της περιοχής συρτά και άστοχα.

Η πρώτη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου ανήκε στην ΑΕΚ και ήταν ξανά με μακρινό σουτ: ο Γιόβιτς εκτέλεσε χαμηλά και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 68′, ο ΠΑΟΚ είχε μια επικίνδυνη ανάπτυξη. Τάισον και Μπάμπα συνεργάστηκαν με τη μπάλα να φτάνει στον «τρέιλερ» Οζντόεφ, που σούταρε ψηλά από καλή θέση.

To επόμενο διάστημα είχε… νεύρα, διακοπές και λίγες αξιόλογες φάσεις. Στο 87′, όμως, ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τον Μπάμπα να κάνει σούπερ σέντρα για τον Καμαρά και τον Αφρικανό χαφ να αστοχεί από καλή θέση, ελεύθερος με κεφαλιά.

Το παιχνίδι δεν «έσβησε». Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λιούμπισιτς έκανε μια τέλεια σέντρα για τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, με τη μπάλα να καταλήγει στο κάθετο δοκάρι του Παβλένκα! Ηταν ξεκάθαρα η ευκαιρία του αγώνα.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της ΑΕΚ άφησαν από ένα λουλούδι στο πέταλο στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Ζίβκοβιτς, Τσιφτσής, Καμαρά, Κεντζιόρα – Βάργκα, Ρέλβας, Κουτέσα, Στρακόσια.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52′ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86′ Μπιάνκο), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (52′ Καμαρά), Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (64′ Βίντα), Πήλιος (79′ Πένραϊς), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (79′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (64′ Κουτέσα), Βάργκα (92′ Ζίνι), Γιόβιτς.