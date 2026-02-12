Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Σε άλλο σημείο, τόνισε πως «θα μιλάω με τους Ιρανούς όσο θέλω. Αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία μαζί τους, θα περάσουμε στη φάση δύο. Η φάση δύο θα είναι πολύ σκληρή για αυτούς. Δεν επιδιώκω κάτι τέτοιο».

Νετανιάχου: «Ο Τραμπ δημιουργεί τις συνθήκες για μια συμφωνία με το Ιράν»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα.

Ο Νετανιάχου, που συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε ότι εξέφρασε γενικά τον «σκεπτικισμό» του και τόνισε ότι εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία «θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που θεωρούνται πολύ σημαντικά για το Ισραήλ», όπως είναι ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, οι περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους της και στη στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις, όπως είναι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η Χαμάς στη Γάζα και οι Χούθι στην Υεμένη.

«Οι συνθήκες που δημιουργεί (σ.σ. ο Τραμπ) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι (οι Ιρανοί) ασφαλώς κατανοούν ότι διέπραξαν λάθος την τελευταία φορά, όταν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας», είπε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Η χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με του Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε δυόμιση ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «πολύ καλή», όμως υπογράμμισε ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια πολύ στενή, αυθεντική, ανοιχτή σχέση» είπε σήμερα ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πολλά θέματα αλλά κατά κύριο λόγο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ο Τραμπ ήθελε «να ακούσει την άποψή του».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν ήδη μάθει με ποιον έχουν να κάνουν», είπε.