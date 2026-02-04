Καθώς η Λωρίδα της Γάζας ετοιμάζεται να περάσει στην δεύτερη φάση της εκεχειρίας Τραμπ και ο απεσταλμένος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται στην περιοχή και είχε και συνάντηση με την ισραηλινή ηγεσία για το θέμα, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους άλλα 20 άτομα -μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά- έχασαν την ζωή τους από το τελευταίο μπαράζ πληγμάτων εντός της κατεστραμμένης Γάζας. Επιπλέον σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε στα πλήγματα έπειτα από πυρά που δέχθηκαν δυνάμεις του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Η Ράφα και οι μεταφορές προς την Αίγυπτο στο στόχαστρο

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τόσο στην πόλη της Γάζας όσο και στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Υγειονομικός αξιωματούχος από τη Γάζα δήλωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών προς την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφας, μόλις δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του.

Εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε ότι ασθενείς που είχαν φτάσει στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις με σκοπό να αναχωρήσουν από τη Γάζα για θεραπεία μέσω της Ράφας, ενημερώθηκαν πως οι διελεύσεις έχουν ανασταλεί.

«Τηλεφώνησαν στους ασθενείς και τους είπαν ότι σήμερα δεν πραγματοποιείται καμία διέλευση, το πέρασμα είναι κλειστό», δήλωσε στο Reuters ο Ραζάα Αμπού Τέιρ, Παλαιστίνιος ασθενής που επρόκειτο να εξέλθει από τη Γάζα, μιλώντας από το νοσοκομείο όπου δεκάδες ασθενείς ανέμεναν ασθενοφόρα.

Η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της πρόσβασης στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πέρασμα της Ράφας παραμένει ανοικτό, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ώστε να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση των διελεύσεων.

Η Ράφα και το σχέδιο Τραμπ

Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφας — του μοναδικού σημείου εξόδου της Λωρίδας της Γάζας που δεν διέρχεται από το Ισραήλ — προβλέπεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία επετεύχθη τον Οκτώβριο και βασίστηκε σε σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς, την Τρίτη 16 ασθενείς από τη Γάζα και 40 συνοδοί τους πέρασαν στην Αίγυπτο μέσω της Ράφας. Παράλληλα, πηγή από την αστυνομία της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι εισήλθαν στη Γάζα μέσω του ίδιου περάσματος την ίδια ημέρα.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 530 άνθρωποι — στην πλειονότητά τους άμαχοι — έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Την ίδια περίοδο, Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές.

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση Γουίτκοφ- Νετανιάχου

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έστειλε σαφή μηνύματα στον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αναφορικά με τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επαναφέρουν δίαυλους επικοινωνίας με το Ιράν, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ το βράδυ της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, γεγονός που, σύμφωνα με την εφημερίδα, καταδεικνύει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την αμερικανική πρωτοβουλία ως ζήτημα ύψιστης εθνικής ασφάλειας και όχι ως μια τυπική διπλωματική κίνηση.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα το Ισραήλ θεωρεί τη συγκεκριμένη φάση κρίσιμη και εκτιμά πως απαιτείται έγκαιρος συντονισμός και σαφής καθορισμός θέσεων. Ο στόχος της ισραηλινής πλευράς είναι ξεκάθαρος: να τεθούν αυστηρά όρια πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το Ισραήλ να βρεθεί εκ των υστέρων υποχρεωμένο να αντιδράσει σε συμφωνίες που θα έχουν ήδη συναφθεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση, αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου έθεσε στον Αμερικανό απεσταλμένο μια σαφή και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση: πριν από οποιαδήποτε ανοικοδόμηση, η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως και η Παλαιστινιακή Αρχή να μην έχει κανέναν ρόλο στην διακυβέρνηση της Γάζας.