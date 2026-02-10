Πρώτο κόμμα παραμένει για ακόμη μία φορά η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η οποία αποτυπώνει, παράλληλα, τις στάσεις των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες από τον Αλέξης Τσίπρας, τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και τον Παύλο Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι εθνικές εκλογές διεξάγονταν σήμερα, στη Βουλή θα εισέρχονταν εννέα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 31,9%, καταγράφοντας διαφορά 17,9 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠαΣοΚ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 καταγράφουν από 3,8%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά κινούνται στο 1,4%. Σημαντικό ποσοστό, 14,9%, δηλώνει ότι θα επέλεγε «άλλο κόμμα».

Αρνητική στάση απέναντι σε πιθανή πολιτική εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν πρόσωπα και πολιτικές πρωτοβουλίες εκτός του υφιστάμενου κομματικού χάρτη. Σε ερώτηση για τη στάση των πολιτών απέναντι στον Παύλο Ντε Γκρες, το 63% δηλώνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής του εμπλοκής, ενώ θετικά ή μάλλον θετικά τοποθετείται μόλις το 23%. Ένα 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αντίστοιχα περιορισμένη εμφανίζεται η δυναμική για ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το 65,8% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου, ενώ το 11,8% απαντά ότι θα ήταν πολύ πιθανό να το στηρίξει και το 9% αρκετά πιθανό.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα για ενδεχόμενη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το 76,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ μόλις το 9,9% απαντά ότι θα ήταν πολύ πιθανό να το στηρίξει.