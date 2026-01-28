Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα και αύξηση των αναποφάσιστων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% που είχε τον περασμένο Νοέμβριο, καταγράφοντας πτώση 0,7%. Παρά την υποχώρηση, το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα έναντι του ΠαΣοΚ, το οποίο εμφανίζει σημαντική απώλεια: από 12,6% τον Νοέμβριο κατεβαίνει στο 10,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6% από 10,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας το 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο, υπογραμμίζοντας την αστάθεια στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Ακόμη, 1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μ. Καρυστιανού στην Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, την Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους. Με την άποψη της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%. Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε όλη την δημοσκόπηση: