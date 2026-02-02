Πρώτο κόμμα με ποσοστό 23,5% παραμένει η ΝΔ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9% και το ΚΚΕ 7,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 3,7%, η Φωνή Λογικής το 2,8%, το ΜέΡΑ25 το 2,6% και η Νίκη 2,2%. Το Κίνημα Δημοκρατίας φτάνει στο 1,8%, η Νέα Αριστερά στο 1,3%.

Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 8,8%, ενώ εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που ανέρχεται σε 18,4%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δείτε αναλυτικά την έρευνα: