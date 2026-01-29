Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η νέα δημοσκόπηση της MRB, με την Πλεύση Ελευθερίας να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση, ενώ ΠαΣοΚ και Ελληνική Λύση εμφανίζουν το ίδιο ποσοστό. Παράλληλα, πάνω από το 30% θεωρεί ότι το κόμμα Καρυστιανού μπορεί να σταθεί ως «κύριος αντίπαλος» απέναντι στη ΝΔ και να την κερδίσει στις εκλογές.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του Open, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 22,3%, δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ακολουθούν ΠαΣοΚ με 9,7%, Ελληνική Λύση με 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 5,7%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 23,6%.

Η ΝΔ στην αναγωγή επί του συνόλου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και στην τρίτη θέση πέφτει το ΠαΣοΚ με 12,7%. Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι πολίτες να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 20,4% απαντούν σίγουρα, ενώ 74,7% απαντούν αρνητικά.

Για τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με το να τεθεί το θέμα των αμβλώσεων σε δημόσια διαβούλευση, το 69,3% των ερωτηθέντων διαφωνούν, ενώ 19,6% συμφωνούν. Μάλιστα, σε ποσοστό 79,9%, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου των αμβλώσεων, ενώ το 11,2 ζητούν να απαγορευτούν εντελώς.