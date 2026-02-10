Με ισχυρό καταλύτη το άλμα της Coca Cola HBC, και την τελευταία ώρα αυτό του ΟΠΑΠ, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να σταματήσει το τριήμερο πτωτικό του σερί και να επανέλθει στη ζώνη των 2.340 μονάδων σήμερα, χωρίς όμως να ανεβάζει υψηλούς συναλλακτικούς ρυθμούς, αλλά και να δίνει το μήνυμα ότι οι πωλητές έχουν ολοκληρώσει τις εντολές τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,72% στις 2.345,34 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.333,82 μονάδων (+0,23%) και 2.353,09 μονάδων (+1,06%).

Ο τζίρος ανήλθε στα 276,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 42,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 28,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,72% στις 5.991,65 μονάδες, ενώ στο -0,30% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.815,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,37% στις 2.763,08 μονάδες.

Αντίδραση με οδηγό την Coca Cola HBC

Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να αντιδράσει, αν και το θετικό πρόσημο της αγοράς στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή άνοδο της Coca-Cola HBC. Η μετοχή ενισχύθηκε πάνω από 4%, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών, με τις ταμειακές ροές να υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Η ανακοίνωση μερίσματος 1,20 ευρώ, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση για το 2026, ενίσχυσε περαιτέρω το θετικό κλίμα.

Παρά τη σημερινή αντίδραση, η εικόνα της αγοράς όμως παραμένει εύθραυστη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο, με τον τζίρο να αποτυπώνει τη γενικότερη επιφυλακτικότητα.

Πολλά χαρτοφυλάκια διατηρούν στάση αναμονής, καθώς το ΧΑ εμφανίζει επαναλαμβανόμενη αδυναμία να κινηθεί με αποφασιστικότητα πάνω από τις 2.400 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση των επιπέδων πέριξ των 2.300 μονάδων λειτουργεί ως βασικό σημείο στήριξης, συγκρατώντας σημαντικά κεφάλαια εντός αγοράς. Η σχετική σταθερότητα επιτρέπει την παρουσία επενδυτών, χωρίς όμως ανάληψη αυξημένου ρίσκου, σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα παραμένει έντονη και η κατοχύρωση κερδών συνεχίζει να απασχολεί ενεργά τα χαρτοφυλάκια.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αποψινή ανακοίνωση της ετήσιας αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αξιολόγησης στα τέλη Ιανουαρίου.

Τα σενάρια της αγοράς φέρνουν στο προσκήνιο μετοχές όπως η Motor Oil, ο Τιτάν και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που έχουν επιδείξει αντοχές το τελευταίο διάστημα, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να διίστανται μεταξύ του ενδεχομένου μηδενικών νέων εντάξεων έως την πιθανότητα μίας ή δύο προσθηκών, που θα ενίσχυαν τον δείκτη και θα έδιναν ώθηση στη νέα εποχή του Euronext Athens.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Coca Cola και ΟΠΑΠ ξεχώρισαν σήμερα καταγράφοντας κέρδη 3,68% και 3,40% αντίστοιχα, με τις Σαράντης και Cenergy να ακολουθούν με +2,51% και +2,31% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Εθνική και Τιτάν, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Περαιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Κύπρου, ΔΑΑ, Aktor και ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, Λάμδα και Optima Bank σημείωσαν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean, ΕΥΔΑΠ, , Eurobank, Motor Oil, Jumbo, Alpha Bank, Metlen, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο.