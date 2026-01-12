Με μικρά κέρδη έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και το θετικό του πρόσημο απειλήθηκε το τελευταίο δίωρο της συνεδρίασης, από τις πιέσεις αρκετών δεικτοβαρών τίτλων του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,14% στις 2.210,85 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.202,76 μονάδων (-0,23%) και 2.221,08 μονάδων (+0,60%). Ο τζίρος ανήλθε στα 303 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 50 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 14,3 εκατ. τεμάχια αξίας 82,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,31% στις 5.607,43 μονάδες, ενώ στο -0,62% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.869,91 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,31% στις 2.536,31 μονάδες.

Βαρίδια…

Metlen, ΟΠΑΠ και Aegean «εξουδετέρωσαν» την ώθηση που έδωσε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο τραπεζικός κλάδος, με τον γενικό δείκτη όμως να κλείνει στο τέλος σε θετικά εδάφη. Στην ουσία όμως το αρνητικό πρόσημο κυριάρχησε στο ταμπλό, με τις συναλλαγές να εστιάζουν κυρίως στον κλάδο υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο τραπεζικός κλάδος προσπάθησε να κάνει τη διαφορά και σήμερα στην αγορά, αλλά το ερώτημα πλέον είναι εάν το 2026 θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό με συμφωνίες, εταιρικά νέα, νέες εισαγωγές και αυξήσεις κεφαλαίου, ακολουθώντας το ιδιαίτερα «θερμό» 2025. Όπως διαπιστώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η ελληνική αγορά προσελκύει σταδιακά νέους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών με διαφορετική οπτική.

Η ελληνική αγορά κατέγραψε, με μικρές αποκλίσεις, την τρίτη καλύτερη απόδοση παγκοσμίως, παραμένοντας παράλληλα εντός της ζώνης του ευρώ, στοιχείο που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο πολυδιαφημισμένος S&P 500 μπορεί να έκλεισε με κέρδη, ωστόσο σε συνδυασμό με την κίνηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, δεν κατάφερε να υπερκαλύψει τον πληθωρισμό για επενδυτές εκτός ΗΠΑ, καταλήγει ο κ. Ζαχαράκης.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Fast Finance, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί σαφή ανοδικό προσανατολισμό, με τον πρώτο στόχο να εντοπίζεται στις 2.260 μονάδες και τον επόμενο στις 2.350 μονάδες. Η παραμονή πάνω από τις 2.150 μονάδες διατηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα αυξημένο, ενώ το βασικό επίπεδο προστασίας (stop) παραμένει προς το παρόν στις 2.077 μονάδες.

Η ζώνη των 2.160 μονάδων λειτουργεί ως κομβικό επίπεδο για τη συντήρηση της επιθετικής τάσης, με επόμενο κοντινό στόχο την περιοχή των 2.250–2.260 μονάδων. Σε περίπτωση απώλειας του επιπέδου αυτού, η αγορά ενδέχεται να κινηθεί διορθωτικά προς τις 2.130 ή ακόμη και τις 2.113 μονάδες. Σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα, ενδεχόμενη κατοχύρωση πάνω από τις 2.260 μονάδες ανοίγει τον δρόμο για κίνηση προς τις 2.350 μονάδες.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η εικόνα του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος διατηρεί επιθετική τάση όσο παραμένει πάνω από τις 5.545 μονάδες. Διάσπαση χαμηλότερα θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση προς τις 5.500 ή τις 5.450 μονάδες, ενώ η επόμενη κοντινή αντίσταση εντοπίζεται στις 5.640 μονάδες. Ο μεσοπρόθεσμος μεγάλος στόχος παραμένει στις 5.790 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο ταλαντωτή να προϊδεάζει για αυξημένη μεταβλητότητα και έντονες κινήσεις στο επόμενο διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank έκλεισε με άλμα 3,55% και μια ανάσα από τα 4 ευρώ, με τις Πειραιώς, Motor Oil, Eurobank και ΔΑΑ να σημειώνουν κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης και Τιτάν, αλλά χωρίς πρόσημο οι Εθνική, Coca Cola και Optima Bank.

Στον αντίποδα, η Aegean έχασε 2,19%, με τις Metlen, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo και ΕΥΔΑΠ σημείωσαν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, ΕΛΧΑ, Aktor, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Λάμδα και Cenergy.

Πηγή: ot.gr