Μπορεί να βρέθηκε σε ένα έντονα πτωτικό κανάλι το τελευταίο διήμερο το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά σήμερα κατάφερε να δείξει αξιοσημείωτες αντοχές, κλείνοντας με μικρές απώλειες, αν και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, συντηρώντας και θετικό πρόσημο για ακόμη μία συνεδρίαση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 2.362,35 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.309,74 μονάδων (-2,40%) και 2.368,75 μονάδων (+0,10%). Ο τζίρος ανήλθε στα 465,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 53,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 34,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με άνοδο 0,01% στις 6.045,05 μονάδες, ενώ στο -0,84% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.834,22 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,21% στις 2.813,33 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης κέρδισε 2,05%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,54%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη 4,01%.

Καταιγίδα μεταβλητότητας

Η κατοχύρωση κερδών, η αυξημένη μεταβλητότητα στο εξωτερικό, η απόφαση του Αρείου Πάγου για μέρος των τραπεζικών δανείων εντός της περιμέτρου εγγύησης του Δημοσίου, καθώς και η καθοδήγηση χαμηλότερης κερδοφορίας από τη Metlen, την πέμπτη σε μέγεθος εμποροβιομηχανική εταιρεία του ΧΑ, διαμόρφωσαν το κλίμα της εβδομάδας, παρά την καταγραφή υψηλών 16ετίας σε επίπεδο Γενικού Δείκτη στο τέλος της συνεδρίασης της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities.

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των οκτώ συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων του ράλι του ΧΑ, η εικόνα έμοιαζε περισσότερο με «περίπατο στον κήπο». Οι περισσότερες κεφαλαιοποιήσεις των δεικτοβαρών τίτλων είχαν κλείσει τη διαφορά —αν δεν είχαν ήδη υπερβεί— τις θεωρητικές δίκαιες τιμές βάσει θεμελιωδών αποτιμήσεων, ενώ στο προσκήνιο είχαν κυριαρχήσει οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων, επισκιάζοντας άλλες ειδήσεις και ποιοτικές παραμέτρους.

Η τρέχουσα διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενδέχεται να προσφέρει την ευκαιρία για μια συνολικότερη επαναξιολόγηση της στρατηγικής πολλών χαρτοφυλακίων, με έμφαση όχι μόνο στα οφέλη των εισροών ενόψει της αναβάθμισης της αγοράς, αλλά και στην ποιότητα των θεμελιωδών μεγεθών, τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας και την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Παράλληλα θα υπενθυμίσει στους επενδυτές ότι οι αγορές έχουν και πτωτικές στιγμές, ιδίως έπειτα από παρατεταμένες περιόδους ισχυρών αποδόσεων.

Η τεχνική εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι 2.407 μονάδες αποτελούν μέχρι στιγμής την κορύφωση της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε από τις 18 Δεκεμβρίου. Τα δύο πτωτικά σώματα που ακολούθησαν μετά την συνεδρίαση της Τετάρτης είχαν ένταση και είναι ένδειξη καθοδικής δυναμικής η οποία δεν έχει ακόμα εκτονωθεί.

Με βάση τις αναλογίες διόρθωσης από την ανοδική κίνηση που ξεκίνησε από τις 2007 μονάδες μια ικανοποιητική περιοχή στήριξης εντοπίζεται στην ζώνη των 2.260 μονάδων επίπεδο το οποίο εξυπηρετεί και το διαγραμματικό δέσιμο των πρόσφατων ανοδικών χασμάτων (2.294-2.282 και 2.313-2.322).

Μετά από παραμονή δύο μηνών στην ζώνη των υπερτιμήσεων οι ημερήσιοι ταλαντωτές εμφανίζονται αποφορτισμένοι κινούμενοι προς τα επίπεδα της ουδετερότητας. Το επικρατέστερο τεχνικό σενάριο για τις επόμενες ημέρες είναι η διατήρηση της μεταβλητότητας και η προσέγγιση των προαναφερθέντων επιπέδων στήριξης από τα οποία αναμένουμε μια πρώτη αγοραστική αντίδραση, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen έχασε 13,25%, με τη Βιοχάλκο να υποχωρεί κατά 13,25%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Cenergy και ΟΠΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Λάμδα, Jumbo, Helleniq Energy, Aegean, Εθνική και ΔΑΑ. Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο Τιτάν.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημείωσε άλμα 3,67%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου και Alpha Bank να σημειώνουν κέρδη που ξεπέρασαν το 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, Coca Cola, Eurobank, Motor Oil και Optima Bank, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΔΕΗ, Aktor, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.

Πηγή: οt.gr