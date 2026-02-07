Σε περισσότερες από 200 προσαγωγές ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά τις δύο τα ξημερώματα όταν ομάδα ατόμων βγήκε από τους χώρους του πανεπιστημίου και επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας εκτοξεύοντας δεκάδες βόμβες μολότοφ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα εκτόξευσης νερού προκειμένου να απωθήσουν τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσουν εστίες από φωτιές που προκλήθηκαν από τις βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο έχοντας υποστεί ελαφριά εγκαύματα ενώ ακολούθησαν περισσότερες από 150 προσαγωγές υπόπτων για συμμετοχή στα επεισόδια κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκαν φθορές σε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα.