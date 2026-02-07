Ελεύθερα αφέθηκαν στο σύνολό τους τα 313 άτομα που είχαν προσαχθεί από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η προσαγωγή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που ακολούθησε τα επεισόδια, τα οποία εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ.

Η επίσημη εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις». Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ρίψη μεγάλου αριθμού αυτοσχέδιων εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών, τύπου μολότοφ.

Η αστυνομία κάνει λόγο για σφοδρότητα των επιθέσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης. Παράλληλα, καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία υπηρεσιακά οχήματα.

Αστυνομική επέμβαση και μαζικές προσαγωγές

Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε «αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών». Την ίδια ώρα, ενημερώθηκαν άμεσα τόσο οι εισαγγελικές όσο και οι πρυτανικές αρχές, λόγω της εγγύτητας των επεισοδίων με τον πανεπιστημιακό χώρο.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που ακολούθησαν, 313 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία ελέγχου διήρκεσε αρκετές ώρες, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή τους στα επεισόδια.

Χωρίς συλλήψεις το τελικό αποτέλεσμα

Τελικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος των προσαχθέντων. Ως εκ τούτου, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο και τη διαχείριση περιστατικών βίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τις αρχές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.