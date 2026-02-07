Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά τη σύλληψη ανώτερου αξιωματικού, ο οποίος φέρεται να διέρρεε πληροφορίες στρατηγικής σημασίας στην Κίνα.

Ο αξιωματικός έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, με ποινές που φτάνουν έως και τα ισόβια, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πίσω από τη δράση του υπήρχε ευρύτερο δίκτυο.

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχουν τεθεί ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατείχε κομβικές θέσεις

Ο συλληφθείς αξιωματικός, με βαρύ βιογραφικό και πιστοποιήσεις του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες, κατείχε επί σειρά ετών κομβικές θέσεις, με πρόσβαση σε ευαίσθητα επιχειρησιακά προγράμματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η τεχνική του εξειδίκευση σε θέματα κρυπτογράφησης, ηλεκτρονικού πολέμου και σύγχρονων συστημάτων άμυνας φέρεται να τον καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο στρατολόγησης για χώρα εκτός ΝΑΤΟ.

Οι πρώτες ενδείξεις

Οι πρώτες ενδείξεις για τη δράση του έφτασαν στις ελληνικές Αρχές τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από αμερικανικές υπηρεσίες. Έκτοτε, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, ενώ οι κινήσεις του καταγράφονταν ψηφιακά.

Κατά την αιφνιδιαστική σύλληψή του, εντοπίστηκε δεύτερο, μη δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου φέρεται να φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει, με τη χρήση κρυπτογραφημένου λογισμικού, σε Κινέζο σύνδεσμο που βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αξιωματικός οδηγήθηκε στο Αεροδικείο Αθηνών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τότε κρατείται στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα.

Ο συνήγορός του έχει δηλώσει ότι η υπεράσπιση θα τοποθετηθεί ενώπιον του ανακριτή, αφού μελετηθεί η δικογραφία.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιχείρηση της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ εντάσσεται σε ευρύτερες δράσεις αντικατασκοπείας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με στόχο την εξάρθρωση δικτύων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και εις βάρος των συμφερόντων του ΝΑΤΟ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών και της δράσης του κατηγορούμενου.