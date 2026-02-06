Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος χθες Πέμπτη συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 53χρονος έλαβε προθεσμία για την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα.

Μάλιστα, υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο συνεργό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Τι υποστήριξε ο συνήγορος του

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

«Ξεκλείδωσαν» το κινητό του τηλέφωνο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τα στελέχη της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι αυτά τα οποία έμειναν «τετ α τετ» με τον 54χρονο σμήναρχο, παρουσία των στελεχών ΕΥΠ και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενώπιον και του στρατιωτικού εισαγγελικού λειτουργού.

Παράλληλα, φαίνεται πως οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου αξιωματικού, έλαβαν πολλές πληροφορίες και του έκαναν ερωτήσεις με βάση αυτές.

Την ίδια στιγμή από στρατιωτικές πηγές σημειώνεται «ότι πρόλαβαν τα χειρότερα», δηλαδή τη διαρροή μεγάλου όγκου στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την εθνική ασφάλεια και συστήματα υψηλής τεχνολογίας της χώρας.