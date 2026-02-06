Πρόσβαση σε νατοϊκές πληροφορίες είχε ο 50χρονος σμήναρχος, που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές για κατασκοπεία.

Ο 50χρονος υπηρετούσε σε μία νευραλγική θέση και συγκεκριμένα στην 128η Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ) της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει έδρα το Καβούρι Αττικής.

Η αποστολή της Μονάδας είναι:

H επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών

H παροχή εκπαίδευσης στο στρατεύσιμο προσωπικό, στην ειδικότητα που αποκτούν μετά την κατάταξή τους στην 124ΠΒΕ

Η εκπαίδευση ειδικότητας των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)

Η παροχή υποστήριξης σε θέματα συντήρησης, εφοδιασμού οικονομικού, υγειονομικού, τροφοδοσίας, πληροφορικής σε όμορες Μονάδες της ΠΑ

Το «βαρύ» βιογραφικό

Σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα, ο 50χρονος είναι Μηχανικός Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ως Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Είναι πιστοποιημένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS).

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατέχει Μεταπτυχιακό (MSc) στα Συστήματα Κατευθυνόμενων Όπλων από το Πανεπιστήμιο Cranfield, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα διαδικτυακά σεμινάρια, όπως το Cybersecurity Foundation course της Palo Alto Networks Academy.

Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, μεταξύ άλλων ως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, προγραμματιστής λογισμικού για ραντάρ αεροσκαφών, διαχειριστής IT συστημάτων και Διευθυντής Έργου για την υλοποίηση μεγάλων συμβάσεων εξοπλισμού.

Οπως αναφέρει ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Linkedin, ενδιαφέρεται για «νέες προκλήσεις» και δηλώνει «ενθουσιασμένος να διερευνήσει τον αντίκτυπο της κυβερνοασφάλειας στους τομείς της βιομηχανίας, των κρίσιμων υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας».

Η ενημέρωση από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες

Ο άνδρας είχε πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητες πληροφορίες, είτε ηλεκτρονικού πολέμου, είτε πτήσεων αεροσκαφών, επικοινωνιών και είχε τεθεί εδώ και μήνες στο ραντάρ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας του Στρατού.

Τον παρακολουθούσαν στενά μετά την ενημέρωση που είχαν από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας διέρρεε πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα δεδομένα στην Κίνα.

Έτσι, παρουσία εισαγγελέα, στρατιωτικών αρχών και της ΕΥΠ, συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του. Μάλιστα, κατά την τελευταία περίοδο, προσπαθούσε να προσηλυτίσει και άλλους μέσα σε αυτή την ομάδα κατασκόπων.

Σχετίζεται με δίκτυο κινέζων κατασκόπων;

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, τέσσερα άτομα –μεταξύ αυτών δύο κινέζοι υπήκοοι– για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι είχαν εισέλθει στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink, καθώς και άλλων στρατιωτικών πληροφοριών, τις οποίες επρόκειτο να διαβιβάσουν στο Πεκίνο.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν τη σύνδεση του 54χρονου αξιωματικού με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία.

Σύντομα ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης

Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι η υπόθεση κατασκοπείας περνά στην κύρια ανάκριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από την Κίνα. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια.