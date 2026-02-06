Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση κατασκοπείας με 50χρονο σμήναρχο, ο οποίος υπηρετούσε σε νευραλγική θέση σε μονάδα της Πολιτικής Αεροπορίας στο Καβούρι.

Η ΕΥΠ, εδώ και λίγους μήνες, είχε εντοπίσει, μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων, την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, που έδινε άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες έναντι αμοιβής στην Κίνα με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.

Ο αξιωματικός υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία

Χθες 4/2 η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι, για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι Κινέζοι είχαν σκοπό να μαζέψουν δορυφορικά δεδομένα από το δίκτυο Starlink και δεδομένα από στρατιωτικές βάσεις και να τα στείλουν στην πατρίδα τους.

Οι Αρχές στην Ελλάδα ερευνούν τώρα αν ο 50χρονος Έλληνας σχετίζεται με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτη χώρα, εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από την μονάδα του.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, που επικαλείται το ΕΡΤnews, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανώτερου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.