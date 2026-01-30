Σε τροχιά δυναμικού… comeback βρίσκεται η ελληνική αγορά, με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να ανακάμπτει και να διαπερνά κρίσιμα ορόσημα. Παρά την χθεσινή ανάπαυλα, η πορεία που διαγράφει το τελευταίο διάστημα σε συνδυασμό με τον υψηλό όγκο συναλλαγών που θυμίζει… άλλες εποχές, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται ποια είναι η επόμενη κορυφή.

«Τι πυροδοτεί το ράλι; Ποιοι επενδύουν και γιατί;», είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν την χρηματιστηριακή αγορά το τελευταίο διάστημα. Η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Αντίθετα, όπως αναφέρουν έμπειροι αναλυτές υπάρχουν μια σειρά από έμπειροι χρηματιστηριακοί παράγοντες που δικαιολογούν την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη.

Το January effect άγγιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Καταρχάς, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ρόλος του αποκαλούμενου και… January effect. Οι αγορές διεθνώς «ξύπνησαν» με την έναρξη του έτους, με θετικό κλίμα σε μετοχές και Commodities και η Ελλάδα δεν έμεινε εκτός αυτού του κύματος. «Όσο το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει θετικό, τόσο η ελληνική αγορά θα κινείται σε ευνοϊκή τροχιά», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι το Χρηματιστήριο επωφελείται από τη γενικευμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Το δεύτερο – και ίσως πιο ουσιαστικό – στοιχείο αφορά στην άνεση που νιώθουν πλέον οι ξένοι επενδυτές στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα έχει επανέλθει στα ραντάρ των global players ως «κανονική» αγορά, με κανόνες, βάθος και ρευστότητα. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η χώρα αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον μέσα στην Ευρώπη, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να παραμένει σχετικά «φθηνό» σε όρους αποτιμήσεων, όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και σε μια σειρά από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

O ρόλος του Euronext

Καταλυτικό ρόλο παίζει και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα του Euronext. Η παρουσία του ελληνικού χρηματιστηρίου κάτω από την «ομπρέλα» του μεγαλύτερου πανευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι διεθνείς επενδυτές την ελληνική αγορά.

Δεν είναι τυχαίο πως η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρατά σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά κοντά στο 69,3% το 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Το ραντάρ… πέρα από τις τραπεζικές μετοχές

Αρχικά, το ράλι είχε ξεκάθαρα τραπεζικό χαρακτήρα. Η προοπτική αναβάθμισης της αγοράς σε developed market και η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των συστημικών τραπεζών λειτούργησαν ως καταλύτης. Παράλληλα, η σεναριολογία περί εξαγορών και στρατηγικών κινήσεων ενίσχυσε περαιτέρω το ενδιαφέρον.«Οι τράπεζες έφτασαν σε ένα σημείο ωριμότητας που επιτρέπει πλέον σε πολύ μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια να τοποθετηθούν», σημειώνουν χρηματιστηριακοί παράγοντες.

Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή φάση από προηγούμενες ανοδικές κινήσεις είναι ότι το ενδιαφέρον αρχίζει να διαχέεται και πέρα από τον τραπεζικό κλάδο. Κάποιοι ξένοι επενδυτές ίσως θεωρούν ότι ήρθε η στιγμή να διευρύνουν τις τοποθετήσεις τους και σε άλλους κλάδους, ιδιαίτερα σε μετοχές που είχαν μείνει πίσω, αλλά πλέον παρουσιάζουν αλλαγή στο μομέντουμ του κλάδου τους.

Έτσι, στο προσκήνιο έρχονται εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy, η Motor Oil και συνολικά ο ενεργειακός και κατασκευαστικός τομέας. Οι αναλυτές εξηγούν ότι πρόκειται για δυναμικές εταιρείες με ισχυρή θέση στους κλάδους τους.

Στην περίπτωση των πετρελαϊκών, τα υψηλά περιθώρια κέρδους (margins) δίνουν σαφή επενδυτική λογική στο ράλι, ενώ στην ενέργεια και τις υποδομές το story συνδέεται με επενδύσεις, ορατότητα κερδών και στρατηγικό ρόλο στην οικονομία.

Η κεφαλαιοποίηση και η νέα σελίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η αύξηση της κεφαλαιοποίησης. Όπως επισημαίνουν έμπειροι αναλυτές, όσο μεγαλώνουν οι εταιρείες, τόσο μπαίνουν στα ραντάρ επενδυτών που στο παρελθόν δεν μπορούσαν – ή δεν επιτρεπόταν βάσει κανονισμών – να επενδύσουν.

Οι μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις φέρνουν αυξημένη ρευστότητα, διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο κεφαλαίων και δημιουργούν το λεγόμενο traction που απαιτούν τα μεγάλα funds. «Το να μπορείς να μπεις και να βγεις σε ένα normal χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο για μια σειρά από funds», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά συνθέτουν έναν κύκλο που, όπως λένε οι αναλυτές, «αυτοτροφοδοτείται». Το καλό κλίμα συμπαρασύρει νέες τοποθετήσεις, οι αυξημένες κεφαλαιοποιήσεις φέρνουν νέους επενδυτές και το μομέντουμ ενισχύεται. «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη», λένε χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς.

Τι μπορεί να ανατρέψει το κλίμα

Παρά την αισιοδοξία, ωστόσο, η επιφυλακτικότητα δεν απουσιάζει. Το γεγονός ότι ανεβαίνουν ταυτόχρονα μετοχές και Commodities προβληματίζει ορισμένους, καθώς ιστορικά τέτοιες κινήσεις κρύβουν κινδύνους.

«Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που δεν περιμένεις», τονίζουν αναλυτές, επισημαίνοντας ότι το ράλι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να διακοπεί αν προκύψει κάποια σοβαρή αναταραχή στο εξωτερικό. Προς το παρόν, πάντως, δεν διακρίνονται εσωτερικοί παράγοντες που να απειλούν την ανοδική πορεία.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα από την αγορά είναι σαφές: το ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν είναι τυχαίο. Βασίζεται σε διεθνές θετικό κλίμα, σε ποιοτικές εταιρείες και σε μια αγορά που, παρά την άνοδο, εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική από τους global παίκτες.

