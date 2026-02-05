Σφοδρή επίθεση κατά της Αθήνας εξαπέλυσε η Μόσχα μέσω του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι έθεσε τέλος σε μια συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία και ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που παρείχαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις της ελληνικής ηγεσίας για τα αποτελέσματα της ρωσικής διπλωματικής δραστηριότητας το 2025, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι με την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, είχε οικοδομηθεί επί πολλές δεκαετίες. Τόνισε ότι διαλύθηκε ένα ευρύ φάσμα της ρωσοελληνικής συνεργασίας, που εκτεινόταν από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι, σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν έχει καταγραφεί καμία μεταβολή στη στάση της επίσημης Αθήνας απέναντι στη Μόσχα.

Κατηγόρησε την ελληνική διπλωματία για Ρωσοφοβία

Παράλληλα, καταλόγισε – δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει- στην ελληνική διπλωματία την υιοθέτηση «επιθετικών αντιρωσικών δηλώσεων» και τη διατύπωση «αβάσιμων ρωσοφοβικών κατηγοριών», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία, όπως είπε, δεν θα επέτρεπε ποτέ να συμβεί κάτι αντίστοιχο εις βάρος της Ελλάδας.

«Μάθημα» και για την ελληνική διασπορά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολυάριθμη ελληνική διασπορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, ζει εδώ και αιώνες στον νότο της Ρωσίας. Όπως δήλωσε, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που απέστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία –κατά τον ισχυρισμό του– οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζιε και Χερσώνα, στην Κριμαία, καθώς και σε άλλες νότιες περιοχές της Ρωσίας, όπου κατοικεί η ελληνική ομογένεια.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διασπορά «τεράστια και φιλειρηνική», σημειώνοντας ότι αγαπά την ιστορική της πατρίδα, ενίσχυε πάντοτε τους δεσμούς με την Ελλάδα και δεν συνέβαλε ποτέ σε αρνητικές εξελίξεις ή τάσεις. Ωστόσο, κατηγόρησε την Αθήνα ότι δεν έλαβε υπόψη την παρουσία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, όπως είπε, διατηρούν στενές σχέσεις με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί και υφίστανται –εξαιτίας των ελληνικών ενεργειών– όχι μόνο σοβαρά προβλήματα αλλά και άμεσες απειλές για τη ζωή και την υγεία τους.

Στη συνέχεια, ανέφερε ως πρόσθετη επιβεβαίωση των παραπάνω τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με το Κίεβο στις 17 Νοεμβρίου 2025, τις οποίες χαρακτήρισε «συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς», επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων.

Ενόχληση και για το PURL

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Ελλάδα προσχώρησε στην πρωτοβουλία PURL, η οποία αφορά την αγορά αμερικανικών όπλων από ευρωπαϊκές χώρες για λογαριασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που –όπως υποστήριξε– στο παρελθόν η Αθήνα εμφανιζόταν διστακτική να πράξει.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι το Κίεβο, αδιαφορώντας για τις αμυντικές δυνατότητες της ίδιας της Ελλάδας, ασκεί συστηματικές πιέσεις προς την ελληνική ηγεσία προκειμένου να μεταφερθούν στην Ουκρανία συστήματα αεράμυνας υψηλής αποτελεσματικότητας ρωσικής και σοβιετικής κατασκευής, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, επεσήμανε ότι, όπως είπε, το ελληνικό κοινό δεν συμμερίζεται αυτή την πολιτική. Επικαλέστηκε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την οποία το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να τηρήσει ουδέτερη στάση στη σύγκρουση στην Ουκρανία.