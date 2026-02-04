Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, καθώς οι μάχες μαίνονται. Μετά το πέρας τους Ουκρανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να δηλώσουν ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάθονται στο κέντρο, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τι προηγήθηκε

Πριν από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ούμεροφ δήλωσε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν σε ξεχωριστές ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση για να συντονίσουν τις θέσεις τους.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και τραυματίζοντας 15, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχεται από τη Ρωσία.

Μήνυμα από Κρεμλίνο

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», είχε δηλώσει χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Liga, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα πληρώνει βαρύ τίμημα σε ό,τι αφορά τις απώλειες στο πεδίο της μάχης και την οικονομική ζημία για μικρές εδαφικές προελάσεις.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη την περιοχή του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που θεωρούνται μία από τις ισχυρότερες άμυνες της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Τι λέει το Κίεβο

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει οποιαδήποτε μονομερή αποχώρηση των δυνάμεών της.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών αντιτίθεται σε μια συμφωνία που να παραχωρεί στη Μόσχα περισσότερη γη. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας τις πρώτες άμεσες δημόσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.