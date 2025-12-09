Με την γνωστή ρωσική θέση πως «η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δηλαδή ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας, θα ολοκληρωθεί όταν η Ρωσία επιτύχει όλους τους στόχους της, και με το επίσης κλασικό επιχείρημα πως «τα εδάφη που επεστράφησαν από την Ουκρανία, είναι σημαντικά, αφού το Ντονμπάς και η Νοβοροσία ήταν πάντα κομμάτι της Ρωσίας», αντέδρασε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις κινήσεις από πλευράς Ουκρανίας και Ευρωπαίων τις τελευταίες ημέρες.

🇷🇺🇺🇦🚨 Putin: “The territories returned from Ukraine are important. Donbas and Novorossiya have always been part of Russia.”#Russia #Ukraine #BreakingNews pic.twitter.com/9mb4VZDSL0 — TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) December 9, 2025

Οι δηλώσεις Πούτιν, καταδεικνύουν ότι η ρωσική ηγεσία, παρά τις όποιες συζητήσεις με τις ΗΠΑ περί ειρήνης δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει καν το ευρωπαϊκό και ουκρανικό πλάνο, το οποίο ο Ζελένσκι με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέπει παραχωρήσεις εδαφών.

Τι λέει ο Ζελένσκι για τη νέα πρόταση

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποστήριξε ότι το σχέδιο ευρωπαϊκό και ουκρανικό σχέδιο είναι έτοιμο και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ τα επόμενα βήματα για την ειρηνευτική διαδικασία, τονίζοντας ότι το Κίεβο παραμένει αφοσιωμένο σε μια ουσιαστική ειρήνη».

Σε ανάρτησή του εξήγησε ότι «ήδη συζητήσαμε με την ομάδα διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης στο Λονδίνο, που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας των ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη ημέρα από τους ηγέτες».

Today, we already discussed with our negotiating team the results of yesterday’s work in London, which was conducted at the level of the National Security Advisors of our European partners. This was agreed upon yesterday at the leadersʼ level. We are working very actively on… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025

Ο Ζελένσκι σημείωσε πως καταβάλλεται έντονη προσπάθεια ώστε τα βήματα προς την ειρήνη να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. «Σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της διαδικασίας εξαρτάται από το αν η Ρωσία θα επιδείξει προθυμία να λάβει «ουσιαστικά μέτρα» για τον τερματισμό της σύγκρουσης και για την αποφυγή νέας κλιμάκωσης. «Το παν κρίνεται από το κατά πόσο η Ρωσία θα αποφασίσει να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την επανέναρξη των συγκρούσεων», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να αποστείλουμε τα τελικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες».