Το στέλεχος δισκογραφικών, Κλάιβ Ντέιβις, επιτέλους επιβεβαίωσε την εδώ και πολύ καιρό φημολογούμενη επιλογή της Μέριλ Στριπ ως Τζόνι Μίτσελ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Κάμερον Κρόου, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ιέρεια της φολκ.

Οι φήμες ότι η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί την Τζόνι Μίτσελ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2024 χωρίς να υπάρξει ούτε επιβεβαίωση, ούτε διάψευση. Μήνες αργότερα ακούστηκε το όνομα της Άνια Τέιλορ-Τζόι για τον ρόλο. Ούτε κι αυτή η φήμη επιβεβαιώθηκε.

Αρχικά αποκαλύφθηκε ότι ο μακροχρόνιος θαυμαστής και φίλος της Μίτσελ, Κάμερον Κρόου, εργαζόταν κρυφά στην ταινία από το 2023. Τον Οκτώβριο του 2025 ο σκηνοθέτης είπε στον Στίβεν Κόλμπερτ ότι συνεργάζεται με τη θρυλικό τραγουδοποιό για περίπου τέσσερα χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία της ταινίας.

«Έχουμε τακτικές συναντήσεις στις οποίες μπορώ να τη ρωτήσω οτιδήποτε. Μου μιλάει ανοιχτά για κάθε είδους πράγματα» ανέφερε. «Είναι μια ταινία που δεν θα είναι από απόσταση. Είναι από την οπτική της, τη ζωή της» τόνισε.

Περιγράφοντας τη Μίτσελ ως «μανιακή συλλέκτρια», ο Κρόου συνέχισε: «Έχει κρατήσει όλα τα κοστούμια της, όλα τα ρούχα της, όλα τα όργανά της. Είναι ακόμη η ιδιοκτήτρια του διάσημου σπιτιού της στο Laurel Canyon. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά προσωπική, υπέροχη ματιά στη ζωή και τη μουσική της».

Ο μουσικός παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις ήταν τελικά ο άνθρωπος που ξεδιάλυνε το τοπίο και επιβεβαίωσε την επιλογή της Μέριλ Στριπ στη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Τζόνι Μίτσελ, κατά τη διάρκεια πάρτι που διοργάνωσε στο Λος Άντζελες πριν από τα Grammy.

Στην εκδήλωση στο Beverly Hilton, ο Ντέιβις παρουσίαζε τους διάσημους καλεσμένους και, όταν αναφέρθηκε στη Μίτσελ, αποκάλυψε ότι η Μέριλ Στριπ θα την υποδυθεί στην αινία που ετοιμάζει εδώ και χρόνια ο Κάμερον Κρόου.

Σε συνέντευξή του στους New York Times το 2025, ο Κρόου, είχε αναφέρει: «Θα τη γυρίσουμε την επόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα. Σύντομα θα μπορώ να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το ποιοι συμμετέχουν και πώς θα το κάνουμε. Είχα ένα όνειρο για τη δομή του πώς θα αφηγηθούμε αυτή την ιστορία.

Έτσι τηλεφώνησα στο σπίτι της και είπα στο δεξί της χέρι ότι είχα αυτό το όνειρο». Όπως θυμάται, η απάντηση ήταν άμεση: «Μου είπε: “Η Τζόνι αναρωτιέται γιατί άργησες τόσο να τηλεφωνήσεις. Οπότε ναι, έλα και πες μας ποια είναι η ιδέα σου”».

Η Τζόνι Μίτσελ άκουσε όσα είχε να της πει ο Κρόου με προσοχή. «Ας περνάμε κάθε Δευτέρα βράδυ μαζί. Θα έρχεσαι εδώ, θα μιλάμε. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις», ήταν η απάντησή της.

«Αυτό ακριβώς κάνω όλο αυτό το διάστημα. Ήταν απίστευτα εμπνευστικό. Οι πιο βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις που είχα ποτέ με καλλιτέχνη. Το βρίσκω αναζωογονητικό και ανυπομονώ να γυρίσουμε την ταινία», έχει δηλώσει ο Κρόου.

Η αξιοσημείωτη πορεία της Τζόνι Μίτσελ

Η Τζόνι Μίτσελ γεννήθηκε στο Φορτ ΜακΛέοντ, του Καναδά. Ο πατέρας της ήταν αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία του Καναδά και η μητέρα της ήταν δασκάλα. Η Μίτσελ, της οποίας το πατρικό όνομα είναι Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον, μεγάλωσε στο Σάσκατουν του Σασκάτσουαν. Ξεκίνησε τη μουσική της σταδιοδρομία στα εφηβικά της χρόνια παίζοντας μουσική φολκ στους δρόμους και σε μπαρ του Τορόντο.

Το 1967 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη κι έναν χρόνο αργότερα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η μουσική της καριέρα είχε αρχίσει να ανεβαίνει με εμφανίσεις σε κλαμπ φολκ μουσικής και στην τηλεόραση. Το 1969 κέρδισε Grammy για την καλύτερη μουσική παρουσία φολκ μουσικής.

Στη δεκαετία του 1970 άρχισε να πειραματίζεται αναμειγνύοντας φολκ και τζαζ. Ο δίσκος της Blue (1971) έφτασε το Νο. 15 στις λίστες των μεγαλύτερων πωλήσεων και ακολούθησαν οι δίσκοι For the Roses (Νο. 11 το 1972), Court and Spark (Νο. 2 το 1974), Miles of Aisles (Νο. 2 το 1974), The Hissing of Summer Lawns (Νο. 4 το 1975) και Hejira (Νο. 11 το 1976).

Την ίδια εποχή, η Μίτσελ εμφανίστηκε σε συναυλίες παρέα με τον Μπομπ Ντίλαν και την Τζόαν Μπαέζ. Το 1978, μετά από πρόσκλησή του, συνεργάστηκε δισκογραφικά με τον τζαζίστα Τσαρλς Μίνγκους.

Τη δεκαετία του ’80, η Μίτσελ έδωσε συναυλίες στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ παρέα με μεγάλα ονόματα της ποπ και της ροκ, αλλά οι δίσκοι της δεν είχαν την εμπορική επιτυχία της προηγούμενης δεκαετίας.

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990, η τραγουδίστρια στράφηκε περισσότερο προς την ποπ, αλλά και πάλι το κοινό δεν ανταποκρίθηκε. Ωστόσο, ο δίσκος Turbulent Indigo (1994) της χάρισε δύο ακόμα βραβεία Grammy.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε στα χρόνια του 2000 με επανειλημμένες βραβεύσεις. Το 2000 επίσης έκανε την πρώτη παρουσίαση ζωγραφικών της έργων στον Καναδά, παρότι για πολλά χρόνια πριν, φιλοτεχνούσε η ίδια τα εξώφυλλα των δίσκων της.

Η Τζόνι Μίτσελ αποτελεί μια από τις επιδραστικότερες καλλιτέχνιδες των τελευταίων δεκαετιών. Ο δίσκος της Blue βρίσκεται στην 30η θέση στη λίστα των Rolling Stone’s με τα 500 Καλύτερα Άλμπουμ όλων των εποχών ενώ τον Ιανουάριο του 2000 επιλέχθηκε από την New York Times ως ένα από τα 25 άλμπουμ που αποτέλεσαν σταθμό στην μουσική του 20ου αιώνα. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών με τη μουσική και τους στίχους της.