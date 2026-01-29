Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί, με τίτλο The Riders, έρχεται ο Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Μετά τον Ματ Ντέιμον που βρέθηκε το 2025 στην Πελοπόννησο για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, τον Χιου Λόρι για τη σειρά «Dig» και τους Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς για την (χωρίς τίτλο ακόμη) ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ, που θα είναι στην χώρα μας τους πρώτους μήνες του 2026, σειρά άφιξης στην Ελλάδα παίρνει και ο Μπραντ Πιτ, ένας χολιγουντιανός σταρ εκπληκτικής εμβέλειας.

Το νησί της Ύδρας αποτελεί εξάλλου παντοτινό σημείο αναφοράς στον διεθνή χάρτη του σινεμά, καθώς γυρίστηκε εκεί το 1957 Το παιδί και το δελφίνι του Τζιν Νεγκουλέσκο με τη Σοφία Λόρεν, δίνοντας στην Ελλάδα πρώτη φορά κινηματογραφική δόξα.

Η υπόθεση της ταινίας The Riders

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEADLINE, η ηθοποιός Τζούλιαν Νίκολσον και η Κόκο Γκρίνστοουν θα συμπρωταγωνιστήσουν με τον Μπραντ Πιτ στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «The Riders» του Τιμ Γουίντον από την A24, σε σκηνοθεσία Εντβαρντ Μπέργκερ.

Ο Γερμανός δημιουργός ήταν υποψήφιος για Οσκαρ διασκευασμένου σεναρίου με το Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (2022) και έχει σκηνοθετήσει και το βραβευμένο με Οσκαρ «Κονκλάβιο» που προκάλεσε πολλές συζητήσεις λόγω της επικαιρότητας του (η κυκλοφορία της ταινίας που πραγματεύεται την εκλογή νέου Πάπα στο Βατικανό, συνέπεσε με την ασθένεια και τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου το 2025). Ο Αμερικανός σεναριογράφος και παραγωγός Ντέιβιντ Κατζάνικ υπογράφει τη διασκευή του μυθιστορήματος για τη μεγάλη οθόνη.

Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που ανέφερε την περασμένη άνοιξη ότι ο Μπέργκερ, ο Πιτ και η A24 συμμετέχουν στο πρότζεκτ που η εταιρεία Scott Free του Ρίντλεϊ Σκοτ ανέπτυσσε εδώ και αρκετό καιρό.

Το μυθιστόρημα ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ), ο οποίος, μετά από ένα ταξίδι δύο ετών στην Ευρώπη, καταλήγει στην Ιρλανδία με τη σύζυγό του και την κόρη του. Από μία παρόρμηση της συζύγου του Τζένιφερ (Τζούλιαν Νίκολσον), το ζευγάρι αγοράζει ένα παλιό αγροτόσπιτο που βρίσκεται στη σκιά ενός ιρλανδικού κάστρου.

Ενώ ο Φρεντ περνάει βδομάδες μόνος του ανακαινίζοντας το παλιό κάστρο ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονη οικία, η Τζένιφερ επιστρέφει στην Αυστραλία για να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τη στιγμή που ο Φρεντ φτάνει στο αεροδρόμιο για να παραλάβει τη σύζυγό του και την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι (Κόκο Γκρίνστοουν), διαπιστώνει ότι η μικρή είναι μόνη της. Δεν υπάρχει κανένα σημείωμα, καμία εξήγηση, ούτε μια λέξη από τη Τζένιφερ, και το σοκ έχει αφήσει τη Μπίλι άφωνη. Εκείνη η στιγμή, που η ζωή του Φρεντ και της μικρής του κόρης καταρρέει.

Η παραγωγή – όπως αναφέραμε – είναι της Scott Free και της Nine Hours των Ντέιβιντ Κατζάνικ και Έντβαρντ Μπέργκερ, καθώς και των Μπραντ Πιτ, Τζέρεμι Κλέινερ και Ντίντι Γκάρντνερ για την Plan B Entertainment. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και το νησί της Ύδρας.

Η A24 αναλαμβάνει την παγκόσμια διανομή της ταινίας στις αίθουσες.