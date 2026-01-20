Στο διαγωνιστικό τμήμα της φετινής κινηματογραφικής Μπερλινάλε το οποίο ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου θα βρούμε δύο ταινίες στις οποίες συμπαραγωγός χώρα είναι η Ελλάδα (καμία ωστόσο από τις δύο αυτές ταινίες δεν φέρει ελληνική υπογραφή). Πρόκειται για τις ταινίες «Dust» (Σκόνη), συμπαραγωγή Ελλάδας, Πολωνίας, Βελγίου και Αγγλίας σε σκηνοθεσία Ανκε Μπλοντέ και «Salvation» (Σωτηρία) σε συμπαραγωγή Ελλάδας, Τουρκίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Σουηδίας και Σαουδικής Αραβίας. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Τούρκος Εμίν Αλπέρ, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ελληνα παραγωγό Γιώργο Τσούργιαννη, στην ταινία «Μέρες ξηρασίας».

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα της 76ης κινηματογραφικής Μπερλινάλε δεν περιλαμβάνει ταινίες σκηνοθετών που είναι ευρέως γνωστοί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι ταινίες αυτές δεν θα έχουν ενδιαφέρον. Ισως να προτείνουν και κάτι καινούργιο. Πάντως, το πιο γνωστό όνομα σκηνοθέτη στο διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι του Ούγγρου Κορνέλ Μουντρούτζο, που συμμετέχει στην Μπερλινάλε με την ταινία «At the sea» (Στη θάλασσα) όπου πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα Ειμι Ανταμς. Η ταινία είναι συμπαραγωγή Αμερικής/ Ουγγαρίας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φαίνεται ότι θα ξεχωρίσουν είναι της Γαλλίδας Ζιλιέτ Μπινός και του Βρετανού Τομ Κόρτνεϊ που συμπρωταγωνιστούν στην βρετανική ταινία «Queen At Sea» (Βασίλισσα στη θάλασσα) του Λανς Χάμερ, όπως και του Αμερικανού ηθοποιού Τσάνινγκ Τέιτουμ ο οπολιος είναι ο πρωταγωνιστής στην αμερικανική ταινία της Μπεθ Ντε Αραούχο, «Josephine» (η ταινία έχει ήδη πολύ καλό «word of mouth» μετά την πρώτη προβολή της στο φεστιβάλ του Sundance στην Αμερική).

Σίγουρα πάντως οι συμπαραγωγές είναι φέτος ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου. Το «Dao» του Αλέν Γκομί είναι συμπαραγωγή Γαλλίας – Σενεγάλης- Γουινέας και Μπισάου, η «Nina Roza» της Ζενεβιεβ Ντουλούντ ντε Σελιέ είναι συμπαραγωγή Καναδά – Ιταλίας – Βουλγαρίας και Βελγίου, η «Nightborn» της Χάνα Μπέργκολμ είναι συμπαραγωγή Φινλανδίας – Λιθουανίας – Γαλλίας και Αγγλίας και στην παραγωγή του «Rosebush Pruning» του Kαρίμ Αϊνούζ, συμμετέχουν η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αγγλία.

Nα σημειωθεί τέλος, ότι σύμφωνα με δελτίο τύπου της FYTA Inc, η «Uchronia», νέα ταινία του σκηνοθέτη Φιλ Ιερόπουλου για τον Αρθούρο Ρεμπώ συμμετέχει επίσης στην 76η κινηματογραφική Μπερλινάλε – χωρίς όμως να αναφέρεται σε ποιό πρόγραμμα συμμετέχει. Στην ταινία executive producer είναι ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Τσάρλι Κάουφμαν, γνωστός από τις ταινίες «Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης», «Anomalisa», «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού» και «Adaptation».

Οι ταινίες που διεκδικούν την Χρυσή Αρκτο

At the Sea (ΗΠΑ – Ουγγαρία, Kορνέλ Μουντρούτζο

Dao (Γαλλία – Σενεγάλη – Γουινέα – Μπισάου), Αλέν Γκομίς

Dust (Βέλγιο – Πολωνία – Ελλάδα – Αγγλία), Ανκε Μπλοντέ

Everybody Digs Bill Evans (Ιρλανδία –Αγγλία – ΗΠΑ), Γκραντ Γκι

Flies (Μεξικό, Φερνάντο Είμπκε

Home Stories (Γερμανία), Εύα Τρόμπις

In A Whisper (Γαλλία – Τυνησία), Μέιλα Μπουζίντ

Josephine (ΗΠΑ), Μπεθ Ντε Αραούχο

The Loneliest Man in Town (Aυστρία), Τίζα Κόβι, Ράινερ Φρίμελ

My Wife Cries (Γερμανια – Γαλλία), Ανγκελα Σάνελεκ

A New Dawn (Ιαπωνία- Γαλλία), Γιοσιτόσι Σινομίγια

Nightborn (Φινλανδία- Λιθουανία- Γαλλία –Αγγλία), Χάνα Μπέργκχολμ

Nina Roza (Καναδάς – Ιταλία- Βουλγαρία- Βέλγιο),Ζενεβιέβ Ντουλούντ Ντε Σελ

Queen At Sea (Αγγλία), Λανς Χάμερ

Rosebush Pruning (Ιταλία- Γερμανία- Ισπανία -Αγγλία), Καρίμ Αϊνούζ

Rose (Αυστρία – Γερμανία), Μάρκους Σλέιντζερ

Salvation (Τουρκία – Γαλλία – Ολλανδία -Ελλάδα- Σουηδία-Σαουδική Αραβία)Εμίν Αλπέρ

Soumsoum, The Night Of The Stars (Γαλλία- Τσαντ), Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν

We Are All Strangers (Σινγκ), Αντονι Τσεν

Wolfram (Auστραλία), Γουόργουικ Θόρντον

Yellow Letters (Γεμανία – Γαλλία- Tουρκία), Ιλκέρ Τζατάκ

YO Love is a Rebellious Bird (ΗΠΑ), Ανα Φιτς, Μπάνκερ Γουίτ