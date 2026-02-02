Σιωπηλό, λευκό, χωρίς την εκρηκτική προσωπικότητα της φλογερής ντομάτας ή την αρωματική δύναμη των βοτάνων, για δεκαετίες περιορίστηκε στη ζώνη του «υγιεινού αλλά βαρετού». Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα είχε πάντα μια θέση στο τραπέζι, απλώς περίμενε τη στιγμή του. Στα χωριά, το κουνουπίδι μεγάλωνε δίπλα στο λάχανο και το μπρόκολο, ανθεκτικό στο κρύο και άρρηκτα δεμένο με τη νηστεία, τη λιτότητα και τη σοφία της εποχικότητας. Βραστό με λεμόνι και καλό ελαιόλαδο ή γιαχνί με ντομάτα, ήταν φαγητό σπιτικό, ταπεινό, αλλά χορταστικό. Ένα πιάτο που μύριζε χειμώνα και με το χαρακτηριστικό –όχι πάντα αγαπητό, αλλά σίγουρα οικείο– άρωμά του να γεμίζει την κουζίνα.

Στο πιάτο

Στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, το συναντάμε σε πολλές δημοφιλείς συνταγές. Ένα από τα πιο κλασικά πιάτα είναι το κουνουπίδι στιφάδο, που παρασκευάζεται με κρεμμύδια και σάλτσα ντομάτας, συχνά αρωματισμένο με κανέλα και μπαχαρικά. Σήμερα, το κουνουπίδι ζει μια δεύτερη νιότη. Από τα σύγχρονα μπιστρό μέχρι τα fine dining εστιατόρια, οι σεφ εμπνέονται και δημιουργούν πιάτα με φαντασία και τόλμη. Ψήνεται ολόκληρο μέχρι να καραμελώσει, γίνεται βελούδινος πουρές με ταχίνι ή καμένο βούτυρο, μεταμορφώνεται σε «στέικ», παίζει σαν «ριζότο» ή σε βάση για πίτες και κρούστες.

Η ουδέτερη γεύση του αποδεικνύεται τελικά το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα γιατί λειτουργεί σαν καμβάς που απορροφά μπαχαρικά, μυρωδικά και ελληνικές αναφορές. Εδώ ακριβώς συναντά τη σύγχρονη ελληνικότητα. Το κουνουπίδι παντρεύεται με κύμινο, κανέλα και πάπρικα, ταιριάζει με γιαούρτι και λεμόνι, συνοδεύεται από κάππαρη, ελιές ή καβουρντισμένους ξηρούς καρπούς. Γίνεται τουρσί μεζές δίπλα στο τσίπουρο, μπαίνει σε σαλάτες με τυρί φέτα και φρέσκα μυρωδικά, σε vegan πιάτα που τιμούν την παράδοση.

Θρεπτικό και πολυδιάστατο

Στη νέα του εικόνα συμβάλλουν και οι διαφορετικές ποικιλίες που κάνουν την εμφάνισή τους στις αγορές, όπως το μοβ κουνουπίδι με τις ανθοκυανίνες και τη γλυκιά του νότα, το πράσινο Ρομανέσκο με τη γεωμετρική, σχεδόν φουτουριστική όψη, αλλά και το κίτρινο ή πορτοκαλί, πλούσιο σε β-καροτένιο. Όλα τους υπενθυμίζουν ότι η ελληνική γη έχει ποικιλία και χρώμα, αρκεί να της δώσουμε χώρο. Γενικά, το κουνουπίδι είναι ένα ευέλικτο και θρεπτικό λαχανικό που μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες διατροφικές συνήθειες.

Επιπλέον, περιέχει αντιοξειδωτικά και ενώσεις που ενδέχεται να έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Το κουνουπίδι δεν άλλαξε. Αλλάξαμε εμείς. Ξαναμάθαμε να κοιτάμε την πρώτη ύλη με σεβασμό και περιέργεια, να τη φέρνουμε στο σήμερα χωρίς νοσταλγικές υπερβολές. Και κάπως έτσι, αυτό το «ήσυχο» λαχανικό έγινε ξανά πρωταγωνιστής, όχι φωναχτά, αλλά με σιγουριά. Όπως του αξίζει.

Ταραμοσαλάτα με κουνουπίδι

Από τον Κώστα Τσίγκα

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2-4 μερίδες

120 γρ. κουνουπίδι καλά βρασμένο

100 γρ. λευκό ταραμά

20 γρ. αβγοτάραχο καθαρισμένο

20 γρ. αβγά σολομού

125 ml ε.π. ελαιόλαδο

125 ml σπορέλαιο

Χυμό από 1 λεμόνι

1/3 κ.γ. λευκό πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Φρέσκα ραπανάκια

Φύλλα αντίβ

Στικ αγγουριού

Αγγουράκια τουρσί

Φρεσκοψημένη πίτα ή ψωμί

Εκτέλεση

Ρίχνουμε στον κάδο του μπλέντερ το κουνουπίδι, τον ταραμά, το αβγοτάραχο, τα αβγά σολομού, το σπορέλαιο και το λευκό πιπέρι και τα χτυπάμε μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές κρεμώδες μείγμα.

Με το μπλέντερ σε λειτουργία, ενσωματώνουμε σιγά σιγά, σε σταθερή ροή κλωστής, το ελαιόλαδο. Τελειώνουμε με το χυμό λεμονιού, χτυπώντας ελάχιστα, ίσα να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά.