Ένα διεθνές hub αεροπορικής τεχνογνωσίας στήνει σταδιακά η Aegean, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και μέσα από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Aegean ανακοίνωσε χθες τη συμμετοχή της, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Olympic Air, με ποσοστό 45% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΠΕΛΛΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (APELLA).

Η APELLA είναι οργανισμός συντήρησης αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών, πιστοποιημένος κατά EASA Part-145, και έρχεται να συμπληρώσει την επένδυση της Aegean στη δημιουργία του νέου Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης «όπως είχαμε προϊδεάσει, με την αφετηρία της επένδυσής μας στο Κέντρο Συντήρησης και Εκπαίδευσης, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά ένα οικοσύστημα συμπληρωματικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων υποστήριξης και ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα. Η συμμετοχή και η συνεργασία με την APELLA και τον Δρ. Νίκο Κοντογιάννη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Οι επενδύσεις της Aegean στον τομέα επισκευής

Η Aegean συμπληρώνει έτσι τις επενδύσεις της στον τομέα επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών δημιουργώντας ένα περιφερειακό κέντρο ιδιαίτερης σημασίας σε έναν τομέα που δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας. Το πρώτο βήμα έγινε με την έναρξη λειτουργίας, στις αρχές του 2024, του νέου Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2022 η Aegean ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα. Στην ωρίμανσή της (σε 5–7 χρόνια), η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 500 νέες άμεσες και συνολικά περισσότερες από 1.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι τα δημοσιονομικά οφέλη θα είναι σημαντικά, καθώς αναμένονται φορολογικά έσοδα και εισφορές άνω των 400–450 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ποια είναι η APELLA

Η APELLA είναι μια ελληνική εταιρεία συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής αεροσκαφών (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO), πιστοποιημένη από την EASA από το 1998, με εγκαταστάσεις κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται τόσο στην πολιτική όσο και στη στρατιωτική αεροπορία, προσφέροντας υπηρεσίες όπως δομικές επισκευές αεροσκαφών, βαφές, μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT), συναρμολόγηση αεροπορικών εξαρτημάτων, συντήρηση τροχών και φρένων, καθώς και κατασκευή ειδικών εργαλείων και υποδομών υποστήριξης.

Η APELLA ιδρύθηκε το 1998 από τον Σωτήριο Κοντογιάννη, Αντιπτέραρχο ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε πάνω από 3.500 ώρες πτήσης σε μαχητικά αεροσκάφη και υπηρέτησε για περίπου 30 χρόνια. Τη σημερινή διοίκηση έχει ο γιος του, Δρ. Νίκος Κοντογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, με εμπειρία ως μηχανικός στη Raytheon σε αμερικανικά αμυντικά προγράμματα.

Ο κ. Κοντογιάννης, αναφερόμενος στη συμφωνία, σημείωσε ότι: «Η είσοδος της AEGEAN στο μετοχικό κεφάλαιο της APELLA αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη μέχρι σήμερα πορεία μας και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την ενίσχυση των υποδομών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών βαριάς συντήρησης και την εδραίωση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου αεροπορικής τεχνικής υποστήριξης, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την εξωστρέφεια».

Η εταιρεία έχει έδρα δίπλα στο Αεροδρόμιο Αθηνών. Οι εγκαταστάσεις της είναι έκτασης 2.500 τ.μ. και εξυπηρετεί πάνω από 150 αεροσκάφη τον χρόνο.

Συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς της αεροπορικής βιομηχανίας, όπως η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, λειτουργεί ως εγκεκριμένο κέντρο επισκευών για εξαρτήματα γνωστών κατασκευαστών (Safran, Diehl, Goodrich κ.ά.) και ως αποκλειστικός διανομέας αεροπορικών προϊόντων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής της ανάπτυξης, η APELLA σχεδιάζει τη δημιουργία νέας μεγάλης εγκατάστασης κοντά στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στον Βόλο, με υπόστεγα βαριάς συντήρησης, βαφής, παραγωγής και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σημαντικού κόμβου αεροπορικής υποστήριξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επένδυση προβλέπει τη διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο και την ανάπτυξη υποδομών για την παροχή υπηρεσιών — αρχικά με χώρους στάθμευσης και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών και, σε επόμενη φάση, με υπηρεσίες βαφής και βαριάς συντήρησης.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της APELLA, ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 1,3 εκατ. ευρώ.

