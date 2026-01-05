Ο Κανονισμός (EK) 261/2004, για τους επιβάτες που υπέστησαν την ταλαιπωρία λόγω του χθεσινού μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, τηρήθηκε αναφορικά με τις αποζημιώσεις τους, αναφέρουν πηγές της AEGEAN, σημειώνοντας πως οι ακυρώσεις και οι σημαντικές καθυστερήσεις της χθεσινής ημέρας προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, καθώς η ΥΠΑ εξέδωσε σχετική ΝΟΤΑΜ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται παροχή φροντίδας και επιλογών μετακίνησης, τις οποίες η AEGEAN, όπως τονίζεται, εφάρμοσε πλήρως, προσφέροντας σε όλους τους επηρεασμένους επιβάτες τα προβλεπόμενα, τόσο σε περιπτώσεις ακύρωσης, όσο και μεγάλης καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρία προώθησε τους επιβάτες με εναλλακτικές πτήσεις, εντελώς δωρεάν, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, και παρείχε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ή πίστωση σε μορφή voucher) για όσους επέλεξαν να μην ταξιδέψουν.

Επιπλέον, προσφέρθηκαν με πλήρη κάλυψη κόστους εκ μέρους της εταιρίας: