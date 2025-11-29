Περίπου 6.000 αεροσκάφη Airbus πρέπει άμεσα να ενημερώσουν το λογισμικό τους έπειτα από «συμβάν» σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου, στην οποία αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν μετά από απότομη απώλεια ύψους.

Το αεροσκάφος A320 έκανε επείγουσα προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, μετά από πρόβλημα στους ελέγχους πτήσης και ξαφνική ανεξέλεγκτη πτώση, προκαλώντας έρευνα από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Η Airbus ενημέρωσε όλους τους πελάτες που χρησιμοποιούν το υπάρχον λογισμικό να «διακόψουν αμέσως τις πτήσεις», καθώς μετά από ανάλυση διαπιστώθηκε η ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Το πλήγμα φαίνεται να είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν επηρεάσει την Airbus στα 55 χρόνια ιστορίας της και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανάδειξη του A320 ως το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις, ξεπερνώντας το Boeing 737.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες αεροσκάφη θα πρέπει να καθηλωθούν, εκτός από το να πετάξουν προς τα κέντρα επισκευής.

Αεροπορικές εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ινδία και τη Νέα Ζηλανδία προειδοποίησαν ότι οι επισκευές ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Η American Airlines, ο μεγαλύτερος χρήστης αεροσκαφών A320 παγκοσμίως, είπε ότι περίπου 340 από τα 480 αεροσκάφη της τύπου A320 θα χρειαστούν επιδιόρθωση. Ανέφερε ότι αναμένει οι περισσότερες να ολοκληρωθούν έως το Σάββατο, με περίπου δύο ώρες να απαιτούνται για κάθε αεροσκάφος.

Άλλες αεροπορικές δήλωσαν ότι θα θέσουν προσωρινά εκτός υπηρεσίας αεροσκάφη για να κάνουν τις επισκευές, ανάμεσα σε αυτές οι Lufthansa της Γερμανίας, η IndiGo της Ινδίας. Η βρετανική easyJet είπε ότι είχε ήδη ολοκληρώσει το έργο.

Η ανακοίνωση της Aegean

Καθησυχαστική είναι η Aegean για τα A320. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις πτήσεις της.

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus – Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Κανονικά οι πτήσεις από Sky Express

Σύμφωνα με την Sky Express «κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού».

«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η πρόσφατη οδηγία της Airbus, η οποία επηρεάζει 6000 αεροσκάφη της οικογένειας A320, δεν έχει καμία επίπτωση στον στόλο και στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς τα αεροσκάφη μας δεν περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σειρές που απαιτούν την αναβάθμιση. Όλες οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και η επιχειρησιακή λειτουργία συνεχίζεται απρόσκοπτα».