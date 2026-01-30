Το πολυτελές σκέλος του ομίλου Hyundai, αν και είναι σαφώς προσανατολισμένο στις premium υλοποιήσεις αρέσκεται και σε μια άλλου είδους υπερβολή, αυτή των υπερβατικών concept cars.

Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία ανήκει το Genesis X Skorpio, ένα υπερβατικό buggy με αναμφισβήτητες off-road δυνατότητες βρίσκοντας ως ιδανικό φόντο τo Rub’ al Khali των ΗΑΕ, το «Άδειο Τέταρτο», μια από μεγαλύτερες συνεχόμενες εκτάσεις άμμου στον κόσμο και τη δεύτερη μεγαλύτερη έρημο που βρίσκεται μεταξύ ΗΑΕ, Υεμένης, Ομάν και Σαουδικής Αραβίας, όπου και παρουσιάστηκε.

Σύμφωνα με τη Genesis, το X Skorpio φιλοδοξεί να «επαναπροσδιορίσει την έννοια της off-road οδήγησης» και προφανώς θα μπορούσε να το καταφέρει με δεδομένο ότι εκτός των όσων μπορεί να διαπιστώσει κανείς κοιτάζοντάς το, εφοδιάζεται από ένα πανίσχυρο σύνολο με επίκεντρο ένα V8 και προφανώς κάποιου είδους ηλεκτρική τεχνολογία στην οποία, τουλάχιστον προς το παρόν, οι Κορεάτες δεν αναφέρονται, αποδίδοντας πάνω από 1.100 ίππους και 1.152 Nm ροπής.

Αν και δεν δηλώνεται σαφώς, προφανώς η παραπάνω ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς των 18,0 ιντσών με θηριώδη χωμάτινα ελαστικά 40 ιντσών. Πίσω τους βρίσκεται ένα σετ φρένων της Brembo. Τις προδιαγραφές του συμπληρώνει μια εξελιγμένη ειδικά για την περίσταση ανάρτηση η οποία συνδυαστικά με την ιδιαίτερα αυξημένη απόσταση από το έδαφος υπόσχεται μεγάλες γωνίες προσέγγισης/διαφυγής και ράμπας.

To υπερβατικό concept βασίζεται σε ένα σωληνωτό πλαίσιο ενώ το αμάξωμα κατασκευάζεται από fiberglass, ανθρακόνημα αλλά και Kevlar προκειμένου να διατηρηθεί το βάρος σε χαμηλά επίπεδα.

Στα ενδότερα, υπάρχουν κάποια στοιχεία πολυτέλειας που συμφωνούν με τη συνήθη τακτική της Genesis, όπως η δερμάτινη ρομβοειδής επένδυση στο ταμπλό και τα στοιχεία από σουέντ, ωστόσο η σχεδίαση είναι απολύτως σύμφωνη με τον προσανατολισμό του μοντέλου, αποπνέοντας στιβαρότητα αλλά και χρηστικότητα όπως προδίδει ο ενσωματωμένος πίνακας οργάνων στο τιμόνι, οι άφθονες χειρολαβές και οι φυσικοί διακόπτες. Την λογική της κατασκευής συμπληρώνουν ταιριαστά τα μπάκετ καθίσματα με τις ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων και η παρουσία κλωβού ασφαλείας.

Αν και όπως σημείωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού στη Genesis, Luc Donckerwolke «κάθε concept αποτελεί ένα δείγμα του τι είναι εφικτό, μια ματιά στο DNA του μέλλοντος της Genesis» αφήνοντας αρχικά να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν προοπτικές υλοποίησης, λίγες ώρες μετά την παρουσίασή του επιβεβαίωσε ότι η φίρμα έχει ήδη δεχτεί παραγγελίες για το X Skorpio με την παραγωγή του ωστόσο να απεύθυνεται ωστόσο αποκλειστικά στην ευεπίφορη για πολλούς λόγους σε τέτοιου είδους κατασκευές αγορά της Μέσης Ανατολής και των ΗΑΕ.