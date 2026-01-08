O κορεατικός όμιλος επέλεξε το ταιριαστό περιβάλλον του CES στο Las Vegas προκειμένου να αποκαλύψει τα σχέδια για τους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ στη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιό της στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, με εφαλτήριο το 2028.

Τα επίμαχα ρομπότ, ονόματι Atlas τα οποία έδωσαν το παρών στην διοργάνωση του Las Vegas αποτελούν καρπό εξέλιξης της Boston Dynamics στην οποία η Hyundai κατέχει μερίδιο 88% και θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του κορεατικού ομίλου στην Σαβάνα της Τζόρτζια. Ο στόχος είναι η παραγωγή έως και 30.000 μονάδων ετησίως ήδη από το 2028.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τα ρομπότ Atlas θα διαθέτουν ΤΝ, και φυσικά ευέλικτα άκρα με λειτουργικές αρθρώσεις καθώς και αισθητήρες τα οποία θα τους επιτρέπουν να «κατανοούν» τις περίπλοκες διαδικασίες παραγωγής αυτοκινήτων, να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και με βάση την ΤΝ να μαθαίνουν νέα «καθήκοντα». Τα Atlas διαθέτουν άνω άκρα με αισθητήρες αφής που προσομοιάζουν στα ανθρώπινα χέρια, μπορούν να σηκώσουν βάρη έως 50 κιλά και επιπλέον είναι και αδιάβροχα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να πλυθούν εύκολα. Επίσης είναι ανθεκτικά σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και +40 βαθμών Κελσίου.

Εκτός από τον αρχικό στόχο αξιοποίησής τους στο εργοστάσιο της Τζόρτζια, η Gyundai ανακοίνωσε ότι προοδευτικά σχεδιάζει την επέκτασή τους σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου παγκοσμίως καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής αναμόρφωσης των βιομηχανικών της μονάδων σε «software defined factories», δηλαδή σε εργοστάσια όπου τα δεδομένα και το λογισμικό αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής με αποδοτικό τρόπο και βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες.

Η Hyundai δεν είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που σχεδιάζει να αξιοποιήσει ανθρωποειδή ρομπότ στη διαδικασία παραγωγής καθώς σε ανάλογες αναζητήσεις έχουν αποδυθεί επίσης οι Tesla, BMW και Mercedes-Benz με κάποιες από αυτές να χρησιμοποιούν ήδη σε περιορισμένη κλίμακα τις υπηρεσίες ρομπότ για ορισμένες διαδικασίες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ αναμένεται να έχει αξία έως και πέντε τρισεκατομμυρίων δολαρίων με ορίζοντα το 2050.

Με αυτό δεδομένο εκτός από τα παραπάνω οι Κορεάτες ανακοίνωσαν επίσης την δημιουργία ενός κέντρου «εκπαίδευσης» ανθρωποειδών ρομπότ το οποίο θα αναλαμβάνει τον προγραμματισμό τους και την εκμάθηση τους για να μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπλοκες διαδικασίες και κινήσεις. Το κέντρο θα ονομάζεται Robot Metaplant Application Center και η τοποθεσία του θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού project η Hyundai θα συνεργαστεί μεταξύ άλλων με την Nvidia, την DeepMind της Google, συνεργασίες που κατά γενική ομολογία τοποθετούν την Hyundai σε «πλεονεκτική» θέση σε σχέση με τις εξελίξεις περί ΤΝ η οποία αποτελεί την πυρηνική τεχνολογία του είδους και ο τρόπος μέσω του οποίου τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούν να αντιλαμβάνονται.