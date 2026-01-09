Η κορεατική φίρμα συστήνει από την έκθεση των Βρυξελλών την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Staria η οποία θα είναι διαθέσιμη στην επταθέσια «πολιτική» έκδοση Luxury ή στην επαγγελματική Wagon με εννιαθέσια διάταξη στο εσωτερικό του.

Πλην του αριθμού θέσεων το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Staria είναι ότι έχει ως αφετηρία μια τροποποιημένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής όπου βασίζονται οι μέχρι σήμερα γνωστές συμβατικές, υβριδικές εκδόσεις του αλλά και τα Tucson και Santa Fe.

Αυτή η επιλογή καθόρισε και την εμφάνιση του Staria EV που βασίζεται εξίσου στη λογική «inside out» δηλαδή είναι σχεδιασμένο με προτεραιότητα την άνεση των επιβατών και το, παράμετρος που επιβεβαιώνεται και από τις διαστάσεις του (5,25 μ. μήκος, 1,99 μ. ύψος χιλιοστά και 1,99 μ. πλάτος). Έτσι και στην περίπτωση της ηλεκτρικής έκδοσης έχουμε την ίδια ακριβώς αισθητική πλην των προφανών δηλαδή εισαγωγών αέρα και του συστήματος εξαγωγής.

Στην προκειμένη περίπτωση η αρχιτεκτονική φιλοξενεί μια μπαταρία 84 kWh η οποία υπόσχεται αυτονομία 400 χλμ. και συνδυάζεται με κύκλωμα 800 Volt το οποίο επιτρέπει την φόρτιση με ισχύ έως 350 kW μειώνοντας τον χρόνο για την αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% σε 20 λεπτά. Η μπαταρία αναλαμβάνει να τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 218 ίππων και 350 Nm ροπής τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα.

Σε ότι αφορά την ψηφιακή του πλευρά το Staria EV διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών για το infotainment και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων ενώ συγκρατήστε ότι αναλόγως την έκδοση ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 435 λίτρα και φτάνει έως τα 1.303 λίτρα.