H βρετανική φίρμα παρουσιάζει μια νέα, πιο αθλητική έκδοση της Continental GT η οποία υποδέχεται στα διακριτικά της το γράμμα S και επωφελείται από το V8 κινητήρα σε plug-in hybrid διαμόρφωση αλλά και μια σειρά από βελτιώσεις στο πλαίσιο οι οποίες υπόσχονται μια πιο δυναμική εμπειρία.

Έτσι η έκδοση GT S παραλαμβάνει ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα αλλά και ενεργές αντιστρεπτικές ράβδους που περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος προσφέροντας καλύτερο έλεγχο υπό πίεση χάρη σε ένα παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt, συνδυαστικά και με τη de facto τετραδιεύθυνση. Αυτά συνδυάζονται με τα ήδη υφιστάμενα διπλής βαλβίδας αμορτισέρ και την standard διπλού θαλάμου αερανάρτηση, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία και μια πιο σπορ οδική συμπεριφορά σε σχέση με τις εκδόσεις που προσανατολίζονται περισσότερο στην άνεση.

Στην θέση του κινητήρα βρίσκεται ο γνώριμος διπλά υπερτροφοδοτούμενος V8 των 4,0 λίτρων ο οποίος επικουρείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και τροφοδοτείται από μπαταρία 25,9 kWh, εξασφαλίζοντας στην GT S 80 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας.

Η ισχύς του διαμορφώνεται σε 680 ίππους και 930 Nm ροπής, (δηλαδή σε 130 περισσότερους ίππους και 160 Nm επιπλέον σε σχέση με τις προηγούμενης γενιάς εκδόσεις S) εξασφαλίζοντας στην GT S τη δυνατότητα να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται σε 306 χλμ./ώρα. Στις διαφοροποιήσεις της έκδοσης συγκαταλέγεται και η τοποθέτηση του σπορ συστήματος εξαγωγής που έχει η Bentley στο οπλοστάσιό της συμβάλλοντας στην σπορ εμπειρία.

Κατά τις προσφιλείς συνήθειες των Βρετανών, εξωτερικά την σπορ ιδιαιτερότητα της έκδοσης μαρτυρούν μόνο τα σχετικά διακριτικά με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το σκούρο φινίρισμα σε γρίλια, αεροδυναμικά στοιχεία, φωτιστικά σώματα αλλά και το όνομα της Bentley, ενώ στα ενδότερα, η GT S έχει μια διαφορετική χρωματική προσέγγιση που αντικατοπτρίζεται και στα υλικά με κυρίαρχο το δέρμα Dynamica και το σκούρο ακριβό ξύλο.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση είναι διαθέσιμη και στην ανοιχτή παραλλαγή αμαξώματος του μοντέλου GTC S με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και σπορ αρετές.