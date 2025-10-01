Εκτός από τα σχέδια για να λανσάρει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο με την μορφή ενός SUV, η βρετανική φίρμα επιθυμεί να ταράξει τα υψηλότερα κλιμάκια του ανταγωνισμού, προετοιμάζοντας μια νέα εποχή για την Bentley Continental GT.

Προς το παρόν η Bentley δίνει στη δημοσιότητα ένα teaser που αποτυπώνει την τρέχουσα μορφή του μοντέλου αν και με ορισμένες διαφοροποιήσεις στις οποίες συγκαταλέγονται ένα ευδιάκριτο spoiler, ο ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας και ένας σαφώς πιο επιθετικός αεροδυναμικός διαχύτης.

Αν και οι Βρετανοί δεν δίνουν περισσότερα στοιχεία, το κρίσιμο στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κινητήρας. Με τον W12 να έχει περάσει από καιρό στην ιστορία, η Bentley αυτή τη στιγμή διαθέτει στο portfolio της V8 μόνο σε συνδυασμό με plug-in υβριδική.

Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση αναμένεται να κάνει μια εξαίρεση δημιουργώντας μια νέα εκδοχή του με ισχύ που θα ξεπεράσει τους 640 ίππους και θα συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων το οποίο θα μεταδίδει την κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Παράλληλα με το νέο κινητήρα η GT αναμένεται να επωφεληθεί από μια νέα αεροδυναμική προσέγγιση η οποία συνδυαστικά και με το χαμηλότερο βάρος, απουσία plug-in υβριδικής τεχνολογίας, αναμένεται να εξασφαλίσει μια επιπλέον δυναμική με οδηγικούς όρους αλλά και υψηλότερες επιδόσεις.

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ των επίσημων συστάσεων της Bentley κάνει λόγο για την αναβίωση ενός ονόματος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 100 χρόνια αλλά και σχετικά προσφάτως στις αρχές του 21ου αιώνα κατά την επαναφορά της Continental. Αν και τίποτα ακόμα δεν είναι βέβαιο πιθανότατα πρόκειται για τα διακριτικά Supersports τα οποία θα αναλάβουν να σηματοδοτήσουν την κορυφαία παραλλαγή της Continental.