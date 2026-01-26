Παρά τις αρχικές της ενστάσεις σε σχέση με την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, η βρετανική φίρμα συνεχίζει πάση δυνάμει την εξέλιξη του μοντέλου που θα την εισάγει στον κόσμο της αμιγούς ηλεκτροκίνησης. Ο λόγος για το Bentley Urban SUV όπως είναι μέχρι στιγμής γνωστό και αν κάποιος πρέπει να συγκρατήσει κανείς κάτι είναι η λέξη Urban η οποία πολύ απλά σημαίνει ότι το νέο μοντέλο θα είναι μικρότερο από την Bentayga, έχοντας μήκος κάτω από τα 5,0 μέτρα. Στον κόσμο της mainstream αυτοκινητοβιομηχανίας τα 5,0 μέτρα μπορεί να μην είναι συνώνυμο…. του Urban, ωστόσο για την Bentley προφανώς είναι. Σε ό,τι αφορά την άφιξή του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία το 2027, με την πρεμιέρα του να πραγματοποιείται στα τέλη του 2026.

Να σημειωθεί πάντως ότι η βρετανική φίρμα δήλωσε στα τέλη του 2025 ότι η αυξημένη απήχηση των plug-in υβριδικών μοντέλων της της δίνει την πολυτέλεια χρόνου να καθυστερήσει τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας της για μετά το 2035.

Σε ό,τι αφορά τη νέα εμφάνισή του με φόντο τα χιονισμένα τοπία του αρκτικού κύκλου, μια προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει φωτιστικά σώματα ανάλογα της Batur με ενσωματωμένα στο κεντρικό φως ημέρας τέσσερα ξεχωριστά LED. Aυτό που προκύπτει επίσης είναι ότι η Bentley δεν έχει απαρνηθεί την εισαγωγή αέρα στο μπροστινό τμήμα που προφανώς εξυπηρετεί τις ανάγκες ψύξης στοιχείων του ηλεκτρικού συνόλου.

Η σιλουέτα του νέου SUV ακολουθεί τα συνήθη πρότυπα της Bentley, με πλέον χαρακτηριστικό το κάθετο μπροστινό τμήμα, τις τετραγωνισμένες αναλογίες αλλά και παρ΄όλες αυτές το έντονο κεκλιμένο παρμπρίζ και το μακρύ καπό που συνηθίζουν οι Βρετανοί. Στις λεπτομέρειες ξεχωρίζουν οι frameless πόρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε SUV της βρετανικής φίρμας ενώ δεν λείπουν και ορισμένες λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο πρωτότυπο EXP15.

Σε ό,τι αφορά την αθέατη πλευρά του βρετανικού SUV, είναι δεδομένο ότι αφετηρία θα αποτελέσει η αρχιτεκτονική PPE που φιλοξενεί και την Porsche Cayenne EV. Αυτή συνοδεύεται από κύκλωμα φόρτισης 800 Volt και νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά μοτέρ. Αν ακολουθήσει το παράδειγμα του SUV της Porsche η μπαταρία αναμένεται να έχει χωρητικότητα 112 kWh και να επιτρέπει φόρτιση με ισχύ 400 kW. Τα ηλεκτρικά μοτέρ θα μπορούσαν δυνητικά να ξεπεράσουν την ισχύ των 1.000 ίππων. Αν και είναι νωρίς για να υπάρχουν ακριβή μεγέθη μια ασφαλής εκτίμηση για την αυτονομία του SUV της Bentley είναι μεταξύ 480-600 χλμ. αναλόγως και την έκδοση, με δεδομένη και την πιο τετραγωνισμένη σιλουέτα του σε σχέση με την Cayenne EV.

Σε επίπεδο πλαισίου αναμένεται να προσφέρεται αερανάρτηση ως standard με αμορτισέρ διπλής βαλβίδας συν την επιλογή του συστήματος Active Ride που είναι ήδη διαθέσιμo στις Taycan και Panamera.

Στον αλγόριθμο του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της Bentley συνυπολογίστε την συνήθη πολυτέλεια με την οποία είναι συνυφασμένη η γερμανική φίρμα σε συνδυασμό με τον ψηφιακό εξοπλισμό που είδαμε στην Cayenne.

Φωτογραφίες: Automedia