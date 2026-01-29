O ιάπωνας κατασκευαστής βρίσκεται σε διαδικασία εμπλουτισμού της γκάμας του, στα ανώτερα… κλιμάκιά της προετοιμάζοντας ένα μεγάλο, οικογενειακού προσανατολισμού SUV το οποίο θα λειτουργήσει ως το ηλεκτρικό χωροταξικά ισοδύναμο του δημοφιλούς στις ΗΠΑ, Grand Highlander.

Αν και προφανώς, λόγω μεγέθους, με δεδομένο ότι το μήκος του θα ξεπερνά τα 5,0 μέτρα, η Ευρώπη δεν θα αποτελέσει προτεραιότητα για το νέο επταθέσιο ηλεκτρικό SUV, κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί η άφιξή του στο μέλλον με δεδομένη το είδος της τεχνολογίας του.

Σημειωτέον θα πρόκειται για την μεγαλύτερη σε μέγεθος υλοποίηση που θα φιλοξενηθεί στην αρχιτεκτονική TNGA-e η οποία φιλοξενεί μεταξύ άλλων το bZ4X ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται μια μεγαλύτερη (όλων) μπαταρία η οποία θα εξασφαλίζει στο πληθωρικό μοντέλο την απαιτούμενη αυτονομία.

Προς το παρόν η Toyota έχει δημοσιοποιήσει μόνο ένα teaser το οποίο αποτυπώνει το πίσω τμήμα του επίμαχου μοντέλου, αποκαλύπτοντας επιρροές από την αισθητική και τη σχεδίαση του αιχμηρού CH-R+.