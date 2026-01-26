H Gazoo Racing αποδεικνύεται ιδιαιτέρως απασχολημένη τελευταίως, παρουσιάζοντας μετά το σκληροπυρηνικό GR Yaris Morizo RR με την προσωπική σφραγίδα του Akio Toyoda, μια ακόμα ειδική και εξίσου σπάνια έκδοση του hot supermini, αυτή την φορά, προς τιμή του Sebastien Ogier και της ένατης κατά σειράς νίκης του στο WRC το 2025, ένα κατόρθωμα για το οποίο, μέχρι πρότινος, μόνο ο Sebastien Loeb μπορούσε να υπερηφανευτεί.

Στο προκείμενο, (και) η νέα έκδοση η οποία φέρει την μακροσκελή ονομασία Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 91 Word Champion Edition, θα κατασκευαστεί σε 200 αριθμημένα αντίτυπα εκ των οποίων τα 100 προορίζονται για την ιαπωνική αγορά και τα υπόλοιπα 100 για «επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης».

Στα χαρακτηριστικά της έκδοσης συγκαταλέγεται το αεροδυναμικό πακέτο Aero Performance Package το οποίο αποτελεί επιλογή και για το «κοινό» GR Yaris και το οποίο έγκειται στην παρουσία μιας ρυθμιζόμενης αεροδυναμικής πτέρυγας πίσω, μια νέα εισαγωγή αέρα στο καπό, ένα προτεταμένο lip spoiler μπροστά, νέους αεραγωγούς στους θόλους αλλά και καλύμματα στο κάτω τμήμα του αυτοκινήτου προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη ροή αέρα. Την εικόνα της έκδοσης συμπληρώνουν η χαρακτηριστική ματ απόχρωση του αμαξώματος η οποία ονομάζεται Black Gravite και η οποία συνδυάζεται χρωματικά με τις μπλε δαγκάνες των φρένων ενώ δεν λείπουν τα πανταχού παρόντα διακριτικά που υποδηλώνουν την ταυτότητα της έκδοσης αλλά και τα χρώματα της γαλλικής σημαίας σε λεπτομέρεια στη γρίλια.

Πλην της αισθητικής, έχει προστεθεί και ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ονόματι SEΒ το οποίο εξελίχθηκε με το feedback του S. Ogier και αντικαθιστά το πρόγραμμα Track. Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατανέμει τη ροπή σε ποσοστό 40/60 στον πίσω άξονα εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο. Παράλληλα το παρών δίνει και το πρόγραμμα Morizo που εξελίχθηκε για το GR Yaris Morizo και αντικαθιστά το πρόγραμμα Gravel κατανέμοντας τη ροπή 50/50 σε μπροστινό και σε πίσω άξονα.

Επίσης η έκδοση διαθέτει ένα λίγο διαφορετικό τιμόνι που θυμίζει περισσότερο αυτό του αγωνιστικού GR Yaris Rally2, υιοθετώντας ανάλογη διάταξη διακοπτών. Όπως ακριβώς ισχύει για τα αυτοκίνητα του είδους το λεβιέ του χειρόφρενου είναι τοποθετημένο ψηλά δίπλα στον επιλογέα σχέσεων.

Μια άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη συγκεκριμένη έκδοση, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη κατά σειρά αντίστοιχη έκδοση προς τιμή του S. Ogier μιας και έχουν υπάρξει άλλες δύο του GR Yaris για τους τίτλους του το 2020 και 2021 κάτι κάνει τον γάλλο οδηγό έναν από τους ελάχιστους που έχουν αξιωθεί να έχουν διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αυτοκινήτου προς τιμή της.

Σταθερά παραμένει ο τρικύλινδρος κινητήρας του 1,6 λίτρου με ισχύ 280 ίππους και 390 Nm ροπής ο οποίος εξασφαλίζει στο αγωνιστικό… τσέπης τη δυνατότητα να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητά του διαμορφώνεται σε 230 χλμ. /ώρα.