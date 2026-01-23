Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει πλέον το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας εξαιτίας των συνεχών επιθέσεων της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οι οποίες έχουν φτάσει σε σημείο να δημιουργούν ερωτηματικά για το κατά πόσο η Ουκρανία θα καταφέρει να «επιβιώσει» ενεργειακά αυτόν τον χειμώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας Ukrenergo, η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα επιδεινώθηκε «σημαντικά» το πρωί , μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται επείγουσες επισκευαστικές εργασίες.

Η Ukrenergo στην ανακοίνωση της προσθέτει ότι οι έκτακτες διακοπές ρεύματος βρίσκονται σε ισχύ στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ότι ελπίζει ότι οι επισκευές θα ολοκληρωθούν «στο εγγύς μέλλον».

Στο πλευρό του Κιέβου η ΕΕ, στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η ΕΕ αποστέλλει επειγόντως 447 γεννήτριες στην Ουκρανία, προκειμένου να στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες που ζουν σε συνθήκες παγετού, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι γεννήτριες, συνολικής αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχονται από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ που φιλοξενούνται στην Πολωνία και θα μεταφερθούν άμεσα στην Ουκρανία. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες. Θα διανεμηθούν από το αρμόδιο υπουργείο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Πόσες γεννήτριες έχει στείλει η Ένωση

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει στείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας («UCPM»). Ενόψει του φετινού χειμώνα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης τη μετεγκατάσταση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που δώρισε η Λιθουανία – ένα έργο που αποτελεί τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ιστορία του Μηχανισμού – για την αποκατάσταση της κρίσιμης χωρητικότητας του δικτύου της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την ανθρωπιστική ζημία που προκαλούν. «Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα», τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Δισεκατομμύρια για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας

Σημειώνεται, ότι η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια για την προστασία των αμάχων και έχει παραδώσει πάνω από 160.000 τόνους βοήθειας μέσω του UCPM από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Αυτό περιλαμβάνει στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία θέρμανσης έκτακτης ανάγκης. Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παρασχεθεί στην Ουκρανία για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε σχετικά: «Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στερούν σκόπιμα από τους πολίτες τη θέρμανση, το φως και βασικές υπηρεσίες, εν μέσω σκληρού χειμώνα και έχουν σκοπό να λυγίσουν το σθένος των Ουκρανών. Θα αποτύχουν. Η Ευρώπη απαντά με πράξεις, όχι με λόγια. Η νέα αποστολή γεννητριών είναι ήδη καθ’ οδόν και θα προστεθούν σε πάνω από 9.500 γεννήτριες που έχουν ήδη παραδοθεί από την ΕΕ για την παροχή ενέργειας».

Προειδοποίηση για ανθρωπιστική καταστροφή

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της DTEK, Μαξίμ Τιμτσένκο, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι η χώρα πλησιάζει σε μια «ανθρωπιστική καταστροφή» έπειτα από μήνες ρωσικών αεροπορικών επιδρομών κατά των ενεργειακών της συστημάτων και οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Όπως ανέφερε ο Τιμτσένκο, η Ρωσία διεξάγει από τον Οκτώβριο του 2025 μια εκστρατεία «ενεργειακής τρομοκρατίας», πλήττοντας σταθμούς παραγωγής και υπερφορτώνοντας τα συστήματα αεράμυνας.

Το Κίεβο και οι γύρω περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν προσωρινά, αν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν αλλού.

«Χρειάζεται ενεργειακή εκεχειρία»

«Χρειαζόμαστε μια ενεργειακή εκεχειρία. Μια εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Τιμτσένκο. «Πώς μπορείς να μιλάς για ειρήνη και ταυτόχρονα να επιτίθεσαι σε ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι αυτοί παγώνουν; Πώς μπορούν αυτά τα δύο να συμβαδίζουν;»

Όπως ανέφερε, στην Ουκρανία εδώ και δύο εβδομάδες οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ -15 και -20 βαθμών Κελσίου, ενώ η Ρωσία έχει πλήξει εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και παραγωγής φυσικού αερίου.

«Είμαστε κοντά σε μια ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε ο Τιμτσένκο. «Οι άνθρωποι έχουν ρεύμα για 3-4 ώρες και μετά ακολουθεί διακοπή 10 έως 15 ωρών. Υπάρχουν πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση εδώ και εβδομάδες».

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου αποτρέπουν την κατάρρευση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία καταφέρνει να αντέξει χάρη στις εισαγωγές φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι επιθέσεις έχουν αναγκάσει μονάδες φυσικού αερίου, άνθρακα και υδροηλεκτρικής ενέργειας να λειτουργούν κάτω από τη δυναμικότητά τους.

Η DTEK έχει χάσει το 60-70% της παραγωγικής της ικανότητας και έχει υποστεί ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, είπε.

Πόσο θα κοστίσει η ανοικοδόμηση

Ο Τιμτσένκο εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα θα κοστίσει 65-70 δισ. δολάρια, επικαλούμενος εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η δημιουργία εντελώς νέων υποδομών.

«Στην πραγματικότητα μιλάμε περισσότερο για την οικοδόμηση ενός νέου ενεργειακού συστήματος στην Ουκρανία παρά απλώς για αποκατάσταση», ανέφερε.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός BlackRock έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα πίσω από ένα αμερικανο-ουκρανικό σχέδιο για τον σχεδιασμό της ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Ουκρανία πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, είπε ο Τιμτσένκο, συμπεριλαμβανομένων νέων φωτοβολταϊκών έργων, «πράσινων» πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Η αποκέντρωση θα κάνει τις εγκαταστάσεις πιο δύσκολο να πληγούν από drones και πυραύλους, πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ότι θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από σήμερα», είπε, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να αποθηκεύσει κρίσιμο εξοπλισμό και να ενισχύσει την αεράμυνά της.