Στις 16 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, η υπόθεση για το βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης στα Σεπόλια.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε η μητέρα του ανήλικου θύματος που πρωτόδικα δικάστηκε και αθωώθηκε για την πράξη της μαστροπείας, ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», και ακόμα 11 κατηγορούμενοι. Αντιθέτως, ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος ζήτησε να μη μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορο του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Μίχος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στην ποινή της ισοβίου καθείρξεως για τα αδικήματα του βιασμού και της μαστροπείας.

Αιτήματα αναβολής

Το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα αναβολής που κατατέθηκε τόσο από την πλευρά της υπεράσπισης όσο και από την πλευρά της πολιτικής αγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια της 12χρονης επικαλέστηκε σοβαρό οικογενειακό λόγο που σχετίζεται με την απώλεια κοντινού συγγενικού προσώπους της.

Εφεση υπέρ του νόμου

Η Εισαγγελία είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ως προς το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο η μητέρα της ανήλικης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό, κρίνοντας ότι ουσιώδη στοιχεία της δικογραφίας δεν συνεκτιμήθηκαν επαρκώς.

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης

«Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και των παιδοβιαστών» είναι το μήνυμα της Επιτροπή Αλληλεγγύης που διαδήλωσε μαζί με άλλες συλλογικότητες έξω από το Εφετείο Αθηνών της.

Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις «η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, έπειτα από τη συνεχή και δυναμική κινητοποίηση αλληλέγγυου κόσμου, είχε δικαιώσει τη 12χρονη κοπέλα και την οικογένειά της, απαλλάσσοντας τη μητέρα από το στημένο κατηγορητήριο που της είχε αποδοθεί».