Ξανά στην επικαιρότητα από σήμερα η υπόθεση βιασμού και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τα Σεπόλια. Σήμερα έχει οριστεί η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ενώ έξω από το Εφετείο πραγματοποιείται διαδήλωση από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για την υποστήριξη και δικαίωση του θύματος και άλλες συλλογικότητες.

Υπενθυμίζει ότι ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στην ποινή της ισοβίου καθείρξεως για τα αδικήματα του βιασμού και της μαστροπείας.

Ενάμιση χρόνο μετά την πρωτόδικη απόφαση και τα όσα αποκαλύφθηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο η υπόθεση έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς εκδικάζονται οι εφέσεις που έχουν υποβάλλει από τη μια πλευρά οι καταδικασθέντες για ελαφρύτερη ποινική αντιμετώπιση όσο και από την άλλη η Εισαγγελία με έφεση υπέρ του νόμου σε βάρος της αθώωσης της μητέρας της 12χρονης για το αδίκημα της μαστροπείας.

Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις «η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, έπειτα από τη συνεχή και δυναμική κινητοποίηση αλληλέγγυου κόσμου, είχε δικαιώσει τη 12χρονη κοπέλα και την οικογένειά της, απαλλάσσοντας τη μητέρα από το στημένο κατηγορητήριο που της είχε αποδοθεί».

Εφεση υπέρ του νόμου

Η Εισαγγελία είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ως προς το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο η μητέρα της ανήλικης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό, κρίνοντας ότι ουσιώδη στοιχεία της δικογραφίας δεν συνεκτιμήθηκαν επαρκώς.

Η υπόθεση έχει οριστεί να δικαστεί σήμερα ωστόσο υπάρχουν αιτήματα αναβολής τόσο από την πλευρά της υπεράσπισης όσο και από αυτήν την πολιτικής αγωγής. Συγκεκριμένα η οικογένεια της 12χρονης επικαλείται σοβαρό προσωπικό λόγο που σχετίζεται με την απώλεια κοντινού συγγενικού προσώπου.

Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και των παιδοβιαστών είναι το μήνυμα που στέλνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης, με τα μέλη της να στέκονται στο πλευρό της οικογένειας και να δηλώνουν το παρών και εκτός της αίθουσας ενώ η διαδικασία ξεκίνησε με ανοικτές της θύρες στο κοινό και όχι όπως πρωτοδίκως που ήταν κεκλεισμένες.