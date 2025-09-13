Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τον 42χρονο μαστροπό, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, στις οποίες χορηγούσε και ναρκωτικές ουσίες.

Τα στόματα για τον 42χρονο, αποκαλούμενο «Κοντό», που είχε μετατρέψει τη ζωή νεαρών γυναικών σε κόλαση αναγκάζοντάς τες να εκδίδονται, ανοίγουν. Εκτός από τις έως τώρα πέντε καταγγέλλουσες, θύματά του, και άλλες κοπέλες βρήκαν τη δύναμη να τον καταγγείλουν.

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω. Αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε τη δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», λέει ένα από τα θύματά του.

Δέχονταν συστηματικά απειλές

Οι γυναίκες ένιωθαν εγκλωβισμένες. Όπως καταγγέλλουν, συστηματικά δέχονταν απειλές, σωματική κακοποίηση και βασανιστήρια. Ανάμεσά τους υπήρχαν και ανήλικα κορίτσια, ακόμη και εγκυμονούσες. Σε περίπτωση που αντιδρούσαν, η απάντηση ήταν μία: βία.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου έλεγε “αν πας και κάνεις αυτό, θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στη μητέρα σου”. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη”, με άσχημο τρόπο, με πίεζε και με ταλαιπωρούσε πάρα πολύ. Ένα παιδί 16 με 17 χρονών, όταν ένας άνθρωπος 30-32 ετών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι μπορεί να πει;»

Η βιτρίνα

Με βιτρίνα έναν χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο πριν από πέντε χρόνια, ο 42χρονος είχε μετατρέψει την επιχείρηση σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών και τις βιντεοσκοπούσε, διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Από τη δράση του θησαύριζε, ενώ συχνά αναγκαζόταν, λόγω εξώσεων, να αλλάζει τα σπίτια-«κολαστήρια» στην Αθήνα, καθώς έκρυβε την επαγγελματική του ιδιότητα από τους ιδιοκτήτες.

«Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο, αν θυμάμαι καλά για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά ότι έβλεπαν κοριτσάκια να μπαίνουν και να βγαίνουν, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει, μου έλεγε “έλα μωρή κότα, έλα από εδώ πέρα” για την έξωση», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Αντιμέτωπος πλέον με βαρύτατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών, ο 42χρονος τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.