Με κομμένη την ανάσα η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που πάγωσε τους πάντες. Ο απολογισμός της τραγωδίας βαραίνει ώρα με την ώρα, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 42, ενώ 43 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους συγγενείς τους, να αγωνιούν ευελπιστώντας να ακούσουν ένα ευχάριστο νέο, όσο οι ελπίδες λιγοστεύουν.

Στο σημείο μηδέν, λίγο έξω από την Κόρδοβα, οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίστηκαν αδιάκοπα και σήμερα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δύσκολες συνθήκες σε ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο, νύχτα και μέρα.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Το απόγευμα της Τρίτης ανασύρθηκαν τρεις ακόμη σοροί που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα διαλυμένα βαγόνια. Ήταν μια πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση των αρχών κατά την οποία απαιτήθηκε η συνδρομή γερανού για να σηκωθούν τα βαγόνια.

Παράλληλα, στα νοσοκομεία της Κόρδοβας οι τραυματίες είναι δεκάδες, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, 13 άτομα δίνουν μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν φεύγουν στιγμή από το πλευρό τους.

Αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα της επιτροπής σιδηροδρομικών ατυχημάτων και ειδικών εμπειρογνωμόνων όπου διενεργούν επιτόπιες αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας καθώς, προσπαθούν να φωτίσουν τα ακριβή αίτια τους δυστυχήματος. Τι οδήγησε δηλαδή στον εκτροχιασμό και την σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας που είχε ως αποτέλεσμα το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία απομάκρυνσης των αμαξοστοιχιών από το σημείο του δυστυχήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων. Ήδη μηχανήματα έργου βρίσκονται στο σημείο και μόλις λάβουν το σήμα είναι έτοιμα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.