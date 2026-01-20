Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, με τους 40 νεκρούς (δεν είναι ο τελικός απολογισμός) και τους 159 τραυματίες. Στη χώρα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος.

Και αυτό γιατί η γραμμή είχε προσφάτως ανακαινιστεί, με τις εργασίες αναβάθμισης να έχουν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025, το δε τρένο της Iryo ήταν μόλις 4 ετών, ενώ είχε περάσει από επιθεώρηση την περασμένη Πέμπτη.

Οι ιστορίες των επιβατών που διασώθηκαν αλλά έχασαν κάποιον δικό τους συγκινεί. Δύο από τους διασώστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού εντόπισαν ένα κοριτσάκι έξι ετών να περιφέρεται ανάμεσα στα συντρίμμια. Ήταν ένα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Θαμοράνο Άλβαρες που ταξίδευαν σε ένα από τα πρώτα βαγόνια του μοιραίου συρμού.

Η ιστορία της 6χρονης

Η είδηση του εντοπισμού της έφτασε στη γιαγιά της, η οποία βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ουέλβα αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη των συγγενών της. Η οικογένεια γέμισε ελπίδα πιστεύοντας ότι οι γονείς της, Φέλιξ και Κριστίνα, ο αδελφός της Πέπε, 12 ετών, και ο ξάδελφός της, επίσης Πέπε, ίσως βρίσκονταν ανάμεσα στους επιζώντες.

Ωστόσο, το μεσημέρι της Δευτέρας, η ελπίδα κατέρρευσε , όταν επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των σορών των υπόλοιπων τεσσάρων μελών της οικογένειας.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα, όπου έσπευσαν συγγενείς της. Στα μέσα του πρωινού μια συγκεχυμένη πληροφορία αναπτέρωσε προσωρινά το ηθικό: έγινε γνωστό ότι ο αδελφός της νοσηλευόταν στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη σύμφωνα με την El Pais.

Το ταξίδι της οικογένειας

Η οικογένεια Θαμοράνο Άλβαρες, αν και διαμένει στην Αλχαράκε, είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Πούντα Ουμπρία, παραθαλάσσια κωμόπολη κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Ουέλβα, με περίπου 16.000 κατοίκους, όπου διατηρεί κατάστημα παιδικών ρούχων.

Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Κάρλος Ερνάντες, υπογράμμισε το απόγευμα της Δευτέρας τους στενούς δεσμούς της οικογένειας τόσο με τον δήμο του όσο και με την Αλχαράκε, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά και όπου διέμεναν όλα τα μέλη της οικογένειας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σχέση τους με τη θάλασσα. «Ήταν πολύ αγαπητοί», ανέφερε με θλίψη.

Οι πέντε είχαν ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης, της ομάδας που υποστήριζαν. Μετά τον αγώνα με τη Λεβάντε, επέστρεψαν στον σταθμό για να πάρουν το τρένο της επιστροφής. Η χαρά για τη νίκη της «βασίλισσας», που αποτυπώθηκε και σε φωτογραφία των παιδιών που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, μετατράπηκε σε τραγωδία στο ύψος της Αδαμούθ.

Μαζί της βυθίστηκε στο πένθος και ολόκληρη η Πούντα Ουμπρία, η οποία κήρυξε τριήμερο πένθος.

«Ο δήμος βιώνει αυτές τις στιγμές με βαθιά οδύνη και συγκλονισμό. Παρ’ όλα αυτά, από το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρούμε την ελπίδα ότι τα δύο άτομα, κάτοικοι της Πούντα Ουμπρία, για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη νέα, θα εντοπιστούν ζωντανά», ανέφερε ο δήμος σε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωνε τον θάνατο των τεσσάρων δημοτών του.

Τι εξετάζεται για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Ένα ελαττωματικό σημείο σύνδεσης της σιδηροδρομικής γραμμής ενδέχεται να αποτελεί το «κλειδί» για την κατανόηση των αιτίων ενός από τα φονικότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ειδικούς.

Τεχνικοί εντόπισαν φθορά στη σύνδεση μεταξύ τμημάτων της ράγας, γνωστή ως «ψαλίδα» (fishplate), η οποία, όπως εκτιμούν, παρουσίαζε πρόβλημα εδώ και καιρό.

Ο Ίαν Πρόσερ, πρώην επικεφαλής επιθεωρητής σιδηροδρόμων στη Βρετανία, δήλωσε ότι ο εκτροχιασμός πιθανότατα οφείλεται σε πρόβλημα της γραμμής, όπως σπασμένη ράγα.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ένα σφάλμα στη γραμμή ή κάτι που πήγε στραβά με το τρένο», ανέφερε. «Αλλά αυτό θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο». Ο ίδιος τόνισε ότι εκτροχιασμοί τρένων υψηλής ταχύτητας σε ευθείες γραμμές, όπως σε αυτή την περίπτωση, είναι εξίσου σπάνιοι.

«Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σταματήσει ένα τρένο», πρόσθεσε. «Σε τέτοια ταχύτητα, θα συνεχίσει να κινείται για αρκετό διάστημα μετά την αρχική πρόσκρουση».

«Αποκλείεται το ανθρώπινο λάθος»

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, είχε δηλώσει ότι «το ανθρώπινο λάθος μπορεί να αποκλειστεί».

Το τρένο της Iryo είχε κατασκευαστεί το 2022, με την τελευταία του επιθεώρηση να έχει πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου φέτος. Η γραμμή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα ήταν επίσης καινούργια, καθώς είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο, με επένδυση 700 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν προβλήματα, καθώς η ένωση Ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον διαχειριστή του δικτύου Adif για έντονη φθορά στις γραμμές, συμπεριλαμβανομένης εκείνης όπου σημειώθηκε η σύγκρουση, σε επιστολή που είχε αποστείλει τον περασμένο Αύγουστο.

Τον Οκτώβριο του 2024, συνδικάτα του σιδηροδρόμου είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση μείωση των ταχυτήτων στη συγκεκριμένη γραμμή για την αποφυγή ατυχημάτων.

Το ιστορικό ασφάλειας των ισπανικών σιδηροδρόμων

Η ισπανική Αρχή Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (AESF) καταγράφει από το 2006 μεταξύ 42 και 98 σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα ετησίως, με τα περισσότερα να σημειώνονται το 2007 και το 2023 (98 και 77 αντίστοιχα).

Τα έτη αυτά καταγράφηκε υψηλός αριθμός ατυχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις και περιστατικών με τραυματισμούς, ενώ η χαμηλότερη επίδοση του 2024 (57 περιστατικά έναντι 77) αποδίδεται κυρίως στη μείωση αυτών των κατηγοριών και όχι των συγκρούσεων και εκτροχιασμών.

Το 2024, ένα στα πέντε περιστατικά στην Ισπανία προκλήθηκε από εκτροχιασμό – ποσοστό πέντε φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (4%). Παρά ταύτα, η χώρα κατέγραψε μικρότερο ποσοστό ατυχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία το 2024, περίπου ένας ανά 1.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα ποσοστά θανατηφόρων δυστυχημάτων στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία τον 21ο αιώνα σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2013 στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, με 79 νεκρούς.

Εισαγγελική έρευνα

Πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στο Sky News ότι οι τοπικοί εισαγγελείς αναμένουν την έκθεση της αστυνομίας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στη διενέργεια ποινικής έρευνας.

Ερωτηθείς για το πόσο μπορεί να διαρκέσει η διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένας μήνας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφοντας: «Απόψε είναι μια νύχτα βαθιάς οδύνης για τη χώρα μας».

Το βράδυ της Δευτέρας, καθώς πολλοί τραυματίες έπαιρναν εξιτήριο από τα νοσοκομεία, συγγενείς εξακολουθούσαν να αναζητούν μέσω κοινωνικών δικτύων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων πληροφορίες για αγνοούμενα αγαπημένα τους πρόσωπα.