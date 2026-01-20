Με δεκάδες οικογένειες να αναμένουν απαντήσεις και τον τελικό απολογισμό να παραμένει ανοιχτός, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία που κλονίζει την εικόνα ασφάλειας του σιδηροδρομικού της δικτύου – και αφήνει πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά βεβαιότητες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να αποφεύγουν κάθε πρόωρο συμπέρασμα, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν να απομακρύνουν τα τελευταία βαγόνια από το σημείο της σύγκρουσης.

Αγωνιώδεις έρευνες με γερανούς και βαρέα μηχανήματα

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν για δεύτερη νύχτα τις επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο της φονικής σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, κοντά στην Ανταμούθ της επαρχίας Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Γερανοί και βαρέα μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στα πιο σοβαρά κατεστραμμένα βαγόνια, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο επιπλέον γερανοί προστέθηκαν στην επιχείρηση, καθώς τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν τις σορούς ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στους 41 οι νεκροί – Φόβοι για περισσότερα θύματα

Άλλη μία σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στα συντρίμμια του τρένου της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε προκαλώντας τη σύγκρουση, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 41, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές την Τρίτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση TVE ότι τουλάχιστον τρεις σοροί έχουν εντοπιστεί, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένες στα συντρίμμια. Παράλληλα, η αστυνομία έχει λάβει 43 δηλώσεις αγνοουμένων – αριθμός που προσεγγίζει τον μέχρι στιγμής απολογισμό θυμάτων.

Όπως τόνισε, ο τελικός αριθμός των νεκρών δε θα επιβεβαιωθεί πριν απομακρυνθούν τα πιο βαριά κατεστραμμένα βαγόνια και αποκαλυφθεί τι βρίσκεται από κάτω.

Δύσβατο σημείο και δύσκολες συνθήκες

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε λοφώδη, αγροτική περιοχή με ελαιώνες, στους πρόποδες ορεινού όγκου. Το σημείο είναι προσβάσιμο μόνο μέσω ενός στενού επαρχιακού δρόμου, γεγονός που δυσχεραίνει τη μεταφορά βαρέος εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να ισοπεδώσουν το έδαφος γύρω από τα μπροστινά βαγόνια του κρατικού τρένου Alvia, το οποίο κατέληξε σε πρανές βάθους τεσσάρων μέτρων, καθώς και γύρω από τα πίσω βαγόνια του συρμού της Iryo.

Στο σημείο ο βασιλιάς και η κυβέρνηση

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια αναμένεται να επισκεφθούν το σημείο της τραγωδίας, αργότερα την Τρίτη, συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα της κυβέρνησης.

«Σπάσαμε τα τζάμια για να σωθούμε» – Μαρτυρίες επιζώντων

Την ίδια ώρα, αρχίζουν να έρχονται στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων. Η Λόλα Μπελτράν δήλωσε στην TVE ότι λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, άλλαξε βαγόνι, μετακινούμενη από τη θέση της – σε ένα από τα πιο κατεστραμμένα βαγόνια – για να καθίσει δίπλα σε συνάδελφό της.

«Χρειάστηκε να σπάσουμε τα τζάμια με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης και να ανοίξουμε με τη βία τις πόρτες για να βγούμε», είπε, περιγράφοντας σκηνές πανικού, κραυγές και καθίσματα που είχαν ξεκολλήσει από τη θέση τους.

Σπασμένη ράγα: Αιτία ή αποτέλεσμα;

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε κάλεσε σε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι όλες οι εκδοχές παραμένουν ανοιχτές. Χαρακτήρισε ωστόσο «πολύ περίεργο» το γεγονός ότι εκτροχιάστηκε το πίσω μέρος ενός τρένου που δεν υπερέβαινε το όριο ταχύτητας, σε ευθύ τμήμα της γραμμής.

Η εύρεση σπασμένης ράγας, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί «ακόμη ένα στοιχείο», χωρίς από μόνη της να αποδεικνύει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η θραύση προκάλεσε τον εκτροχιασμό ή αν ήταν συνέπειά του.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, και απεικονίζει σπασμένη ράγα στο σημείο με σήμανση «1», ενισχύει την εκτίμηση ότι η θραύση σημειώθηκε στο αρχικό σημείο του εκτροχιασμού, σύμφωνα με τον σκωτσέζο μηχανικό σιδηροδρόμων και συγγραφέα Γκάρεθ Ντένις.

Όπως σημείωσε, το τμήμα της γραμμής πριν από το σπάσιμο, φαίνεται άθικτο, γεγονός που καθιστά πιθανό η θραύση να αποτέλεσε τον καταλύτη της τραγωδίας. Πρόσθεσε ότι η ρωγμή εντοπίζεται κοντά σε συγκόλληση ράγας, σημείο που θεωρείται πιο ευάλωτο, ιδίως σε χαμηλές θερμοκρασίες που αυξάνουν την εσωτερική τάση του μετάλλου.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο, αλλά γιατί έσπασε η ράγα», κατέληξε.