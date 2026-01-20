Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Ποια τα αίτια της τραγωδίας

Οι ισπανικές Αρχές αναζητούν τα αίτια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό του τρένου και την πτώση των βαγονιών στις διπλανές ράγες, πάνω στις οποίες κινούνταν η δεύτερη αμαξοστοιχία, με αποτέλεσμα την φονική σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, αυξάνουν τα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας. Οι ερευνητές εντόπισαν ρήγμα 30 εκατοστών πάνω στη ράγα στο σημείο του εκτροχιασμού, ωστόσο οι ισπανικές Αρχές δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.

«Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η ράγα είναι σπασμένη σε πολλά σημεία όμως πρέπει να προσδιοριστεί αν αυτή είναι η αιτία ή η συνέπεια. Δηλαδή αν η σπασμένη ράγα εκτροχίασε το τρένο ή αν το τρένο εκτροχιάστηκε και έσπασε την ράγα», είπε ο υπουργός Μεταφορών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις ράγες και στο τρένο που εκτροχιάστηκε, με την ισπανική κυβέρνηση να αποκλείει το σενάριο ενός σαμποτάζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δοθεί οδηγία για μείωση ταχυτήτων στα τρένα στη διαδρομή Μαδρίτη – Βαρκελώνη. Συγκεκριμένα, η οδηγία αναφέρει πως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 160 χλμ.

Αγωνιούν οι συγγενείς

Μπροστά στο επιχειρησιακό κέντρο που έχουν στήσει στην Κόρδοβα οι ισπανικές Αρχές, οι συγγενείς των αγνοουμένων δεν χάνουν την ελπίδα τους παρά την αγωνία.

Με το τρένο ταξίδευε και η οικογένεια Ζαμοράνo. Είχαν πάει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν την Ρεάλ, την αγαπημένη τους ομάδα και να δουν το μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Η μόνη που επέζησε από την οικογένεια: το 6χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε να περπατά μόνο, χαμένο στις ράγες.

Τον τόπο της τραγωδίας επισκέφθηκε μετά την επιστροφή του από την Αθήνα ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του Λετίθια. Ο Ισπανός μονάρχης ευχαρίστησε τις υπηρεσίες για την ομαδική δουλειά και συναντήθηκε με τον 16χρονο Χούλιο, ένα νεαρό που βοήθησε πολλούς επιβάτες να βγουν από το τρένο.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, το σημείο της διαδρομής όπου συνέβη η τραγωδία είχε περάσει από διπλό έλεγχο ασφαλείας μόλις πριν από δύο μήνες.