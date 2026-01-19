Παγωμένος παραμένει ο καιρός και σήμερα, Δευτέρα, με το τσουχτερό κρύο να επιμένει και τους ανέμους να πνέουν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ.

Χιόνι ή χιονόνερο αναμένεται στα πεδινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, ίσως και στη Νότια Χαλκιδική, ενώ πάνω από τα 200 μέτρα στις αντίστοιχες περιοχές θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις κατά βάση εξασθενημένες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 550 μέτρα. Στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες και στην Ανατολική Βορειοανατολική Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές και πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 300 με 500 μέτρα.

Καλύτερος θα είναι ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους -6 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και θα κυμανθεί στους 8 με 10 στα ανατολικά ηπειρωτικά, στους 11 με 12 στα δυτικά, στους 7 με 13 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Οι βοριάδες θα πνέουν ενισχυμένοι παντού, στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ και στις περιοχές του Ιονίου 7 με 8 μποφόρ τοπικά.

Τι περιμένουμε σε Αττική-Θεσσαλονίκη

Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, με κάποιες πρόσκαιρες, τοπικού χαρακτήρα χιονοπτώσεις πάνω από τα 500 μέτρα. Η θερμοκρασία από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου και με βορειοανατολικούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μόνο κάποιες τοπικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στους 0 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και στους 6 η μέγιστη τιμή αργά το μεσημέρι. Εμφανίζεται μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 200 μέτρα στη νότια ανατολική Χαλκιδική, κυρίως στο δεύτερο πόδι και στο Άγιο Όρος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα ανοιχτά.

Άστατος καιρός και την Τρίτη

Αύριο, Τρίτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο προβλέπονταιγια τα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 7 με 8 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.