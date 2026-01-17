Ένας αυθεντικός χειμωνιάτικος καιρός όπως… «πρέπει» θα επικρατήσει στη χώρα μας τις επόμενες μέρες, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του, η γενική εικόνα του καιρού, τόσο σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσο και στην Ελλάδα, δείχνει ότι θα ζήσουμε έναν καθαρά χειμωνιάτικο καιρό, με έμφαση στο κρύο, τον άνεμο και τη διάρκεια των φαινομένων. Ωστόσο, δεν αναμένονται ιδιαίτερες ακρότητες ή ακραία φαινόμενα στη χώρα μας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της περιόδου είναι η επανεμφάνιση – έστω και περιφερειακά – του Σιβηρικού Αντικυκλώνα, ενός συστήματος που τα τελευταία χρόνια επηρέαζε σπάνια τη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει.

Τέτοιου τύπου εξάρσεις, με ισχυρά υψηλά στην ανατολική Ευρώπη και ψθχρές ηπεριωτικές ροές προς τα Βαλκάνια, είχαμε να δούμε σποραδικά την τελευταία δεκετία, με πιο χαρκατηριστικά παραδείγματα του χειμώνες 2012, 2017-2018 και σε πιο ήπια μορφή, τον χειμώνα του 2021, εξηγεί ο κ. Κολυδάς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

