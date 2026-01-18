Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς βρίσκεται η χώρα, με τις πολικές αέριες μάζες να έχουν ήδη ρίξει κατακόρυφα τον υδράργυρο, επαληθεύοντας τις προβλέψεις για «σιβηρικό» ψύχος.

​Πού χτύπησε «κόκκινο» η κακοκαιρία

​Τα στοιχεία της Κυριακής (18/01) είναι αποκαλυπτικά για την ένταση του ψύχους, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου σταθμών του Meteo, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ημέρας άγγιξαν τους -9 βαθμούς Κελσίου.

Στον Κέχρο Ροδόπης,το θερμόμετρο πάγωσε, φτάνοντας τους -8,9°C, ενώ στο Παρανέστι Δράμας καταγράφηκαν -8,2°C. Ακολούθησαν η Βυρσίνη Ροδόπης με -7,3°C και ο Βώλακας Νευροκοπίου με -6,7°C.

Στον αντίποδα, οι μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα δυτικά και νότια, με το Καραβοστάσι Θεσπρωτίας να φτάνει τους 16,3°C και την Καλαμάτα τους 15,3°C. Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, με το Ασκύφου Χανίων να δέχεται 32 χιλιοστά νερού.

Για… ηλιοθεραπεία στην κορυφή του Ολύμπου

Παρά την ψυχρή εισβολή ωστόσο, παρατηρήθηκε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό και εκ πρώτης όψεως παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα σημειώνεται χιονόπτωση, ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα, στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ο καιρός είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών και την κάμερα καιρού του meteolive.gr, σε υψόμετρο περίπου 2700 μέτρων, όπου επικρατεί απόλυτη διαύγεια, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες έντονης χιονόπτωσης που καταγράφονταν την ίδια ώρα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Meteo, «το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο στη μετεωρολογία και μπορεί να εξηγηθεί πλήρως αν εξετάσουμε την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη ραδιοβόλιση της Θεσσαλονίκης στις στις 02:00 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου. Η ραδιοβόλιση δείχνει ότι πάνω από υψόμετρο περίπου 2300–2700 μέτρα, η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά ξηρή, με μόλις 9% σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι στα ανώτερα στρώματα υπήρχε καθοδική κίνηση αέρα, η οποία ξηραίνει την ατμόσφαιρα και διαλύει τα νέφη.

Αντίθετα, στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας (κάτω από τα 1500 μ), η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη, με σχετική υγρασία κοντά στο 100%, ευνοώντας τη δημιουργία εκτεταμένης νέφωσης και χιονοπτώσεων. Να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα καιρού προέβλεψαν με επιτυχία το φαινόμενο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο 17/01, όταν ο δορυφόρος Sentinel-2 είδε τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου πάνω από τις νεφώσεις.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 19/01: Πού θα χιονίσει

​Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού αγριεύει περαιτέρω. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας (κυρίως κεντρικά και δυτικά), ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε ορεινά και ημιορεινά. Στην Κρήτη, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Επίσης, τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά ανατολικά, τα νότια ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν τα πελάγη. Στο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ το βράδυ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

​Αττική και Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά του λεκανοπεδίου. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά (Πάρνηθα, Κιθαιρώνας) και τοπικά στα ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το πρωί, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια. Το θερμόμετρο θα δείξει από 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα συμβεί από το βράδυ της Τρίτης – Η ανάρτηση Καλλιάνου

Για ένα σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουν όσοι ζουν από Θεσσαλία και βορειότερα, από το βράδυ της Τρίτης, μας προετοιμάζει ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, εξηγώντας τι θα συμβεί, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.



Η πρόγνωση στο Mega

Συνεχίζεται και τη Δευτέρα «ο παγωμένος καιρός, ο κρύος καιρός, η κρύα ατμόσφαιρα την οποία βιώνουμε και θα βιώσουμε για τις περισσότερες περιοχές της χώρας», περιγράφει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος.