Σειρά από έκτακτα μέτρα εφαρμόζουν οι δήμοι Αθηναίων και Πειραιά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις βραδινές ώρες, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με την έλευση «του Σιβηρικού Αντικυκλώνα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από απόψε και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται «έκτακτα μέτρα, με στόχο τη στήριξη και την ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών μας».

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Στον Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί επίσης θερμαινόμενο χώρο σε 24ωρη βάση και συγκεκριμένα στη δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077). Aναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ο καιρός την Κυριακή και τις επόμενες ημέρες

Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα είναι άστατος στην δυτική και κεντρική Μακεδονία, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στις Σποράδες, καθώς και στα βορειοανατολικά της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, θα σημειωθούν πολύ μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές, χιονόνερο στα πεδινά και πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.