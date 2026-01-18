Η παραίτηση του Γιώργου Μπουλμπασάκου δεν ήταν η μόνη στο ΠαΣοΚ το τελευταίο διάστημα. Ήταν σίγουρα εκείνη όμως που έκανε τον περισσότερο θόρυβο και προστέθηκε σε έναν μακρύ κατάλογο στελεχών που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη λειτουργία του κόμματος.

Ο πρώην γραμματέας του τομέα Υγείας και μέλος της Ανανεωτικής Αριστεράς, με μία ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook τόνισε μεταξύ άλλων πως πλέον είναι αργά ώστε «ο συγκεκριμένος χώρος να ξαναγίνει πρωταγωνιστής» και επεσήμανε πως «η μάχη μηχανισμών με απουσία της κοινωνίας, η έλλειψη αυτοκριτικής για όσα πλήγωσαν την Παράταξη, η διεύρυνση με όρους marketing και απουσία πολιτικής, η άρνηση συζήτησης του κεντρικού διακυβεύματος των επόμενων εκλογών, ακυρώνουν την όλη προσπάθεια».

Ποιοι παραιτήθηκαν από το ΠαΣοΚ

Ο Γιωργος Μπουλμπασάκος συγκαταλέγεται στα πρόσωπα εκείνα που στήριξαν τον Χάρη Δούκα στην τελευταία εσωκομματική διαδικασία και εντάσσονταν στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Όπως και ο Αντώνης Σαουλίδης που ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και την ημέρα της ονομαστικής εορτής βρέθηκε δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα, στην παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει. Παρά μόνο διαρροές που αφορούν και τα δύο αυτά πρόσωπα. «Έθεσαν αμφότεροι τον εαυτό τους εκτός ΠαΣοΚ» δηλώνουν υψηλόβαθμα στελέχη και στέκονται στις προσπάθειες διερεύνησης που επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο κάλεσμα για συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, με σκοπό να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, παρατηρούν πως το τελευταίο διάστημα, και όσο το κόμμα προχωρά προς τον συνέδριο που θα γίνει τον Μάρτιο, υπάρχουν κι άλλες αντιδράσεις, κυρίως από χαμηλότερα στην ιεραρχία στελέχη.

Όπως του Σάββα Τσιχλακίδη που παραιτήθηκε από γραμματέας της Ν.Ε. Ημαθίας δηλώνοντας πως «δυστυχώς, σε κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν και υλοποιήθηκαν αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες των ΝΟΕΣ και ΚΟΕΣ, διαπιστώθηκε απόκλιση από αρχές και πρακτικές τις οποίες θεωρώ θεμελιώδεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και δημοκρατικού ΠαΣοΚ»

Ο Νίκος Ναούμ στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη αποχώρησε το προηγούμενο διάστημα και αυτός από τη θέση που κατείχε στην Τ.Ο. Καλαμαριάς καταγελώντας «συμπεριφορές που προτάσσουν το ατομικό συμφέρον έναντι του συλλογικού, τη μικρή προσωπική στρατηγική έναντι του κοινού καλού».

Στις προηγούμενες παραιτήσεις προστίθεται κείμενο με 88 υπογραφές από στελέχη του ΠαΣοΚ στην Κέρκυρα που δημοσιεύθηκε τέλος Δεκεμβρίου. Στο κείμενο αυτό τα στελέχη από την Κέρκυρα κάνουν λόγο για «απουσία κάθε ουσιαστικής εσωκομματικής διαβούλευσης» και «παράκαμψη των συλλογικών οργάνων».

Υπογραμμίζουν δε πως υπάρχει «οργανωτική υποκατάσταση της πολιτικής, σε πλήρη αντίθεση με την ιστορική φυσιογνωμία ενός κινήματος που οικοδομήθηκε πάνω στη συμμετοχή, τη συλλογικότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Όλες αυτές οι εξελίξεις δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει και της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/01, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου.