Η γκρίνια για τον πασόκο ομιλητή στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει επίπεδο. Όπως γράφει εξάλλου ο σημερινός Βηματοδότης, για την παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαριλάου Τρικούπη, που ήταν μάλιστα και δεύτερος σε σταυρούς στην Α΄ Θεσσαλονίκης, είχαν ακουστεί πολλά περί συμπόρευσής του με τον Τσίπρα, αλλά όλα έμεναν στο επίπεδο της σεναριολογίας.

«Η επιλογή να είναι στο πάνελ των ομιλητών άνοιξε πάλι τη συζήτηση, οπότε τηλεφώνησα σε καλή πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη και ιδού τι μου είπε: ”Ήταν αναμενόμενο. Γι’ αυτό και είναι το μόνο μέλος του απερχομένου Πολιτικού Συμβουλίου που δεν συμπεριελήφθη στην γραμματεία της ΚΟΕΣ, γιατί είχε διαχωρίσει τη θέση του εδώ και καιρό”», αναφέρει χαρακτηριστικά η καλά πληροφορημένη από πολλές πλευρές στήλη του Βήματος και του vima.gr.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, από τη Χαριλάου Τρικούπη διαρρέει πως αρκετά στελέχη εισηγούνται τη διαγραφή του κ. Σαουλίδη, κυρίως για να δοθεί ένα μήνυμα και να ανακοπεί ενδεχόμενο κύμα αποχωρήσεων. Για την ώρα πάντως, δε φαίνεται να εκδίδεται κάποια σχετική ανακοίνωση, παρά μόνο non paper ότι δεν θα μετάσχει στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις εκλογές. «Ο Σαουλίδης έχει ήδη αυτοεξαιρεθεί εδώ και καιρό. Εχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος», λένε χαρακτηριστικά.

Οι διάλογοι Σαουλίδη – Τσίπρα στα social media το μακρινό 2019

Αναφερόμενοι ωστόσο, στο ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο ανδρών, στελέχη της Χ. Τρικούπη παραπέμπουν σε παλαιότερες δηλώσεις του Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος το 2019 σχολίαζε σε έντονο ύφος, ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στην «ψυχή του απλού κόσμου του ΠαΣοΚ» κατηγορούσε την Φώφη Γεννηματά ότι θα γίνει «υποστύλωμα της Δεξιάς».

«Με δική σας ευθύνη βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε», του απαντούσε οργίλα τότε ο κ. Σαουλίδης και τον κατηγορούσε ότι «ξέπλυνε την καταστροφική 5ετία 2004-2009 (Καραμανλή), αποκαλώντας τον διάδοχο όσων έστειλαν τον Ανδρέα Παπανδρέου σε Ειδικό Δικαστήριο.

Ο κ. Σαουλίδης υπήρξε ένθερμος «ανδρουλακικός» το 2021, ενώ στις εσωκομματικές του 2023 είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα.

Στο επιτελείο του δημάρχου Αθηναίων υπάρχει επίσης ενόχληση, καθώς δηλώνουν ότι πληροφορήθηκαν από την πρόσκληση του εκδοτικού οίκου Gutenberg που εστάλη στα ΜΜΕ, τη συμμετοχή του στην εκδήλωση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διαβεβαιώσεις έως πρόσφατα από τον κ. Σαουλίδη ότι δεν θα φύγει από το ΠαΣοΚ, εξ ου και ο αιφνιδιασμός. Του διεμήνυσαν δε, ότι διαφωνούν με την επιλογή του.

Στην παρουσίαση του Σαββάτου, που κατάφερε να προκαλέσει θόρυβο πριν ακόμα πραγματοποιηθεί, ομιλητής θα είναι και ο δικηγόρος Διονύσης Τεμπονέρας που εδώ και περίπου τρία χρόνια είναι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της άποψης ότι η ευρύτερη κεντροαριστερά πρέπει να συζητήσει.

Το γεγονός ότι τον επέλεξε ο Τσίπρας έχει τη σημασία του διότι για πολύ καιρό, δεν είχαν τακτική επικοινωνία. Άνθρωπος που ξέρει το παρασκήνιο, όπως αναφέρει επίσης ο Βηματοδότης, είπε ότι «η παρουσία του Τεμπονέρα έχει συμβολισμό, διότι η ομιλία γίνεται στην Θεσσαλονίκη, όπου το παρακράτος της Δεξιάς δολοφόνησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη και γίνεται εκ των πραγμάτων σύνδεση με τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, πατέρα του Διονύση, στην Πάτρα, επί πρωθυπουργίας πατρός Μητσοτάκη».