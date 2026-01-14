Παρουσιάστηκε ως πλαγιοκόπηση του Τσίπρα στο ΠαΣοΚ. Ως μια κίνηση που δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός εννοεί τα όσα λέει για ανασύνθεση του χώρου της Κεντροαριστεράς. Ότι, όπου να ‘ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες του… ξεσηκωμού.

Μετά ξύπνησαν με ένα 10%, που με το ζόρι φέρεται να παίρνει το κόμμα του μεγάλου αρχηγού στις δημοσκοπήσεις.

Ο λόγος για τον Αντώνη Σαουλίδη, που θα είναι στον πάνελ των ομιλητών, στην παρουσίαση της «Ιθάκης», στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη επιτυχία. Τρομερή μεταγραφή. Έπεσαν τα τσιμέντα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της υπερβολής, αρκεί μια σύντομη ιστορία.

Σε μια από τις αναρτήσεις του, στην οποία επικαλείτο την ψυχή του απλού κόσμου του ΠαΣοΚ, ο πρώην πρωθυπουργός είχε γράψει στο Χ:

«Απευθύνομαι στην ψυχή του απλού κόσμου του ΠαΣοΚ για το τι σημαίνει αυτή η δεξιά που θέλει να ξανακυβερνήσει. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο κόσμος κάνει τη χάρη στην κυρία Γεννηματά να δει ένα κόμμα που ίδρυσε ο Α. Παπανδρέου να γίνεται υποστύλωμα της δεξιάς».

Η απάντηση ήρθε από τον κ. Σαουλίδη. Τι έλεγε κάτω από την ανάρτηση του κ. Τσίπρα; Διαβάστε και απολαύστε. «Μιλάτε εσείς για υποστύλωμα στη Δεξιά, όταν με δική σας ευθύνη βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε; Εσείς που ξεπλύνατε την καταστροφική πενταετία 2004-2009; Απευθύνεστε εσείς στη ψυχή του κόσμου του ΠαΣοΚ, που είστε διάδοχος εκείνων που έστειλαν τον Ανδρέα στο Ειδικό Δικαστήριο;».

Όποτε έγραφε κάτι ο Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πεταγόταν ο Σαουλίδης για να τον κατακεραυνώσει.

Τα χρόνια πέρασαν, τα γραπτά μένουν. Και σήμερα, ο κ. Σαουλίδης έχει άλλη άποψη. Δεν βλέπει το λόγο να μην «συμμετάσχω στην παρουσίαση ενός βιβλίου, να συμμετάσχω σε έναν διάλογο για την Κεντροαριστερά, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τις δυνατότητες για να υπάρξει μία μαζική και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Μάλιστα.

Ό,τι είπαμε, περασμένα ξεχασμένα, κάποιες ελαφρότητες ήταν (άλλη είναι η λέξη που χρησιμοποιείται), για να περάσει η ώρα.

Τώρα είναι η ώρα του διαλόγου για την Κεντροαριστερά. Με ένα κόμμα, που ακόμα δεν έχει ιδρυθεί. Με ένα κόμμα που ο αρχηγός του ζητά από το ΠαΣοΚ, ούτε λίγο ούτε πολύ, να αυτοδιαλυθεί για να γίνει κομμάτι της ευρείας προοδευτικής παράταξης.

Με λίγα λόγια, δουλευόμαστε κανονικά.

Και καλά ο κ. Σαουλίδης, τη δουλειά του κάνει, το προσωπικό του συμφέρον κοιτά. Δεν τον θέλουν στο ΠαΣοΚ και ψάχνεται. Καλά κάνει.

Αλλά ο Τσίπρας;

Πώς κινείται στη λογική «μάζευε κι ας είναι και ρώγες»; Αυτό είναι το κόμμα, με νέα στελέχη, που αφήνει στον εξώστη τα παλιά;

Και πόσα ακόμα στελέχη που τον έβριζαν, θα μαζέψει δίπλα του στην προσπάθεια του να φτάσει στην «Ιθάκη»; Και, τι σόι κόμμα θα είναι αυτό που τα μισά του στελέχη θα έχουν βρίσει, το λιγότερο από μια φορά, τον αρχηγό τους;

Συγνώμη, αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα ενός πολιτικού, που είναι έτοιμος να φέρει τα πάνω κάτω. Με ένα σχήμα που φιλοδοξεί να αλλάξει την κατάσταση.

Πιο πολύ δείχνουν αδιέξοδο και απόγνωση.

Και κάτι μου λέει ότι όλα αυτά τα ανεμομαζώματα, θα καταλήξουν σε διαβολοσκορπίσματα.

Όπως συνήθως γίνεται.